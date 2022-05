जोधपुर के बाद नागौर में भी हुई हिंसा, आपस में भिड़े मुस्लिम समुदाय के दो गुट; नमाज के बाद जमकर चले पत्थर

राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। जोधपुर में हिंसा थमने से पहले ही नागौर में एक समुदाय के दो गुटों में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।

