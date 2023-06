Rajasthan Election 2023: चुनाव से पहले राजस्थान के 113 विधायक मुंबई जाएंगे, जानिए क्या है वजह 

ऐप पर पढ़ें

113 MLAs of Rajasthan will go to Mumbai before elections:राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी 15 से 17 जून तक मुम्‍बई में आयोजित हो रहे राष्‍ट्रीय विधायक सम्‍मेलन में भाग लेंगे। वे सम्मेलन में भाग लेने के लिए 14 जून को मुम्‍बई रवाना होंगे। विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा भी उनके साथ मुम्‍बई जाएंगे। विधायकों के इस तीन दिवसीय सम्‍मेलन में 80 से अधिक विषयगत सत्रों का आयोजन होगा। सम्‍मेलन में लोकसभा अध्‍यक्ष श्री ओम बिरला, लोकसभा पूर्व अध्‍यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, डॉ. मीरा कुमार, डॉ. मनोहर जोशी और शिवराज पाटील मौजूद रहेंगे।

राज्‍यों के विधायकों का सम्‍मेलन

डॉ. सी.पी.जोशी ने बताया कि सभी राज्‍यों के विधायकों का सम्‍मेलन पहली बार हो रहा है। इस सम्‍मेलन में दो हजार से अधिक विधायक शामिल होंगे। इसमें विधानसभाओं की परम्‍पराओं, नियम प्रक्रियाओं के अलावा जनहित से जुडे मुद्दों पर विभिन्न सत्रों का आयोजन भी होगा।इसमें भाग लेने के लिए राजस्‍थान से 113 विधायकों ने पंजीकरण कराया है। सम्‍मेलन में देश के विभिन्‍न राज्‍यों के विधायक लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सुशासन के मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।

विधायी भाषण की गुणवत्ता में सुधार भी सम्मेलन का ध्येय

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधायी प्रतिनिधियों और विधायकों के कौशल और क्षमता को बढ़ाना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है, ताकि उनकी कानून बनाने और नीति निर्माण की प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया जा सके। आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और विधायी भाषण की गुणवत्ता में सुधार भी सम्मेलन का ध्येय है।एम.आई.टी. स्‍कूल ऑफ गवर्नमेन्‍ट, भारतीय छात्र संसद और अतुल्‍य भारत निर्माण फाउण्‍डेशन द्वारा सम्‍मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का संयोजन राहुल वी कराड द्वारा किया जाएगा।