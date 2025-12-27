वे ताकत दिखा रहे लेकिन नहीं डरेगी सरकार, जयपुर के चौमूं बवाल पर गिरिराज सिंह

संक्षेप: जयपुर के चोमू में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव और हिंसा की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वे (प्रदर्शनकारी) अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं लेकिन सरकार किसी भी विरोध से डरेगी नहीं।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जयपुर के चोमू इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान का समर्थन किया है। जयपुर के चोमू में मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव और हिंसा की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे (प्रदर्शनकारी) अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि मस्जिद के पास अतिक्रमण है तो उसे हटाया नहीं जाएगा। सरकार किसी भी विरोध से डरेगी नहीं। राजस्थान सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहेंगे।

मीडियाकर्मियों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी भले ही अपनी ताकत दिखाना चाहते हों लेकिन सरकार नहीं डरेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि मस्जिद के पास अतिक्रमण है तो उसको हटाया नहीं जाएगा। राजस्थान सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ काम कर रही है। सरकार इन प्रदर्शनों से डरेगी नहीं और अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहेंगे।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब जयपुर के चोमू में एक मस्जिद के पास कथित अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद शुक्रवार को हिंसा में बदल गया। पुलिस ने बवाल को बेकाबू होने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गईं।

जयपुर के विशेष पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। कुछ जगहों पर पुलिस का विरोध करने की भी कोशिश की गई। ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है। हिरासत में लिए गए कई लोग आदतन उपद्रवी थे।