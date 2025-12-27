Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़stone pelting in chomu jaipur union minister giriraj singh backed anti encorachment drive in rajasthan
वे ताकत दिखा रहे लेकिन नहीं डरेगी सरकार, जयपुर के चौमूं बवाल पर गिरिराज सिंह

वे ताकत दिखा रहे लेकिन नहीं डरेगी सरकार, जयपुर के चौमूं बवाल पर गिरिराज सिंह

संक्षेप:

जयपुर के चोमू में मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव और हिंसा की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि वे (प्रदर्शनकारी) अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं लेकिन सरकार किसी भी विरोध से डरेगी नहीं।

Dec 27, 2025 05:30 pm ISTKrishna Bihari Singh एएनआई, बेंगुसराय
share Share
Follow Us on

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जयपुर के चोमू इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान का समर्थन किया है। जयपुर के चोमू में मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए पथराव और हिंसा की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वे (प्रदर्शनकारी) अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि मस्जिद के पास अतिक्रमण है तो उसे हटाया नहीं जाएगा। सरकार किसी भी विरोध से डरेगी नहीं। राजस्थान सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मीडियाकर्मियों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रदर्शनकारी भले ही अपनी ताकत दिखाना चाहते हों लेकिन सरकार नहीं डरेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि मस्जिद के पास अतिक्रमण है तो उसको हटाया नहीं जाएगा। राजस्थान सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ काम कर रही है। सरकार इन प्रदर्शनों से डरेगी नहीं और अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रहेंगे।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब जयपुर के चोमू में एक मस्जिद के पास कथित अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद शुक्रवार को हिंसा में बदल गया। पुलिस ने बवाल को बेकाबू होने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गईं।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब जयपुर के चोमू में एक मस्जिद के पास कथित अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद शुक्रवार को हिंसा में बदल गया। पुलिस ने बवाल को बेकाबू होने से रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को हिरासत में लिया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गईं।

जयपुर के विशेष पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने कहा कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। कुछ जगहों पर पुलिस का विरोध करने की भी कोशिश की गई। ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर स्थिति शांतिपूर्ण है। हिरासत में लिए गए कई लोग आदतन उपद्रवी थे।

जयपुर के विशेष पुलिस कमिश्नर ने यह भी चेतावनी दी कि जो लोग भागने में कामयाब रहे हैं उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह घटना कलांदरी मस्जिद के पास हुई जहां कथित अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसमें शामिल एक पक्ष ने पहले स्वेच्छा से विवादित ढांचा हटा दिया था। हालांकि तनाव तब बढ़ गया जब कुछ लोगों ने कथित तौर पर लोहे के एंगल लगाकर ढांचे को स्थायी रूप से फिर से लगाने की कोशिश की।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।