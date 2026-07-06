राजस्थान में चार साल के बच्चे को उतारा मौत के घाट, सबके सामने दफनाया; पुलिस ने कैसे खोली पिता की पोल
आरोपी ने दो महीने पहले ही बिहान की एक महिला से शादी की थी। बच्चा उसी महिला का बेटा था। शादी के बाद वह भी अपनी मां के साथ आ गया लेकिन आरोपी उसे पसंद नहीं करता था।
राजस्थान के कोटपूतली बहरोड़ जिले में एक पिता ने चार साल के बेटे की हत्या कर दी थी। बानसूर क्षेत्र के इंद्राणा गांव में रविवार को दिल दहला देने वाली घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी सौतेले पिता को 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने बच्चे की हत्याकर उसके शव को दफना दिया था।
कोटपूतली बहरोड़ पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि बासदयाल थाना क्षेत्र के इंद्राणा गांव में एक पिता द्वारा अपने चार साल के बच्चे की हत्या कर शव को दफनाने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और दफनाए गए शव को बाहर निकलवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने 24 घंटे में ही मामले में खुलासा करते हुए आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सौतेले बेटे को पसंद नही करता था आरोपी पिता
एसपी सतवीर सिंह ने बताया की आरोपी हंसराज कुमावत ने पहली पत्नी से तलाक होने के बाद दो महीने पहले ही बिहार से पिंकी नाम की महिला से शादी की थी। उसके चार साल का बेटा भी था। वो पिंकी के साथ आया था । लेकिन आरोपी हंसराज कुमावत बच्चे को पसंद नही करता था और उसे रास्ते से हटाने के लिए कई दिनों से प्लानिंग कर रहा था। इस प्लानिंग को अंजाम देते हुए उसने रविवार को चार साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। बच्चे की हत्या का शक ना हो उसके लिए उसे दफनाए जाने के दौरान अपने सभी रिश्तेदारों को भी बुलाया था ।
पानी की मोटर चला कर गुदा में पाइप डाला
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने पहले बच्चे को पानी के होद में नहलाया और फिर मोटर का पाइप चलाकर गुदा में पानी भर दिया जिससे पानी बच्चे के पेट मे भर गया । किसी को शक ना हो इसके लिए उसने सभी को बताया की पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस के द्वारा घटनास्थल पर एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से वैज्ञानिक सबूत जुटाने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर की और पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया ।
रिपोर्ट- हंसराज
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अदिति शर्मा
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