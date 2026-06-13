Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राजस्थान में कबड्डी खिलाड़ी को किडनैप कर मार डाला, JCB खरीदने निकले थे; जबरन गाड़ी से उठाया

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, जोधपुर
Follow us on Google News
share

राजस्थान में राज्य स्तर के एक कबड्डी खिलाड़ी को कुछ लोगों ने किडनैप कर मार डाला। वह जेसीबी खरीदने के लिए अपनी गाड़ी से निकले थे। रास्ते से कुछ लोगों ने उन्हें उठा लिया। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह पुरानी रंजिश हो सकती है। कुछ दिन पहले कबड्डी खिलाड़ी का किसी लड़के से झगड़ा हुआ था।

राजस्थान में कबड्डी खिलाड़ी को किडनैप कर मार डाला, JCB खरीदने निकले थे; जबरन गाड़ी से उठाया

राजस्थान के जोधपुर जिले में अज्ञात लोगों के एक ग्रुप ने राज्य स्तर के 26 साल के कबड्डी खिलाड़ी का अपहरण कर लिया और कथित तौर पर पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। मृतक मनोज भादू जोधपुर के बिलारा इलाके के रावर गांव के रहने वाले थे। पुलिस को शक है कि हत्या की वजह आपसी रंजिश हो सकती है।

हमले में सात से आठ लोग शामिल

जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि मनोज ने कुछ दिन पहले महेंद्र नाम के एक युवक के साथ मारपीट की थी। यह मामला बिलारा थाने में दर्ज किया गया था। जांच करने वालों को शक है कि आरोपी बदला लेने के लिए पिछले आठ से दस दिनों से मनोज पर नजर रखे हुए थे। शिवपुरा थाने के एसएचओ भंवरलाल विश्नोई ने बताया कि मृतक और आरोपी दोनों जोधपुर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कबड्डी खिलाड़ी पर हमले में सात से आठ लोग शामिल थे। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं।

ये भी पढ़ें:राजस्थान के बाड़मेर में 1 साल की बेटी की हत्या कर मां ने किया सुसाइड

भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे

परिवार के अनुसार, मनोज 2017-18 में राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी थे। उन्होंने 2022 में उदयपुर से बीएड की पढ़ाई पूरी की थी और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परिवार वालों ने बताया कि मनोज गुरुवार रात अपनी स्कॉर्पियो में दो अन्य लोगों के साथ जेसीबी मशीन खरीदने के लिए पाली गए थे। रास्ते में चार-पांच गाड़ियों में सवार 20 से 25 लोगों ने उन्हें कथित तौर पर रोक लिया। बताया जाता है कि इस समूह ने मनोज को जबरन स्कॉर्पियो से निकालकर अपनी गाड़ियों में से एक में बिठा लिया। इस दौरान उनके साथ मौजूद दो लोग भागने में सफल रहे।

लाठियों और लोहे की छड़ों से पीटा गया

परिवार का आरोप है कि हमलावर मनोज को अलग-अलग जगहों पर ले गए और बार-बार लाठियों और लोहे की छड़ों से उन्हें बेरहमी से पीटा गया। भागने से पहले आरोपियों ने उन्हें पड़ोसी पाली जिले के लांबा गांव के पास गंभीर रूप से घायल अवस्था में छोड़ दिया। मनोज के सिर, पैरों और हाथों में गंभीर चोटें आई थीं। उन्हें पहले जोधपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया और बाद में मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:गर्मी के तेवर पड़े ढीले, राजस्थान के कई जिलों में बारिश; बिजली गिरने से 2 घायल

इलाज के दौरान मौत

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (जोधपुर ग्रामीण) भोपाल सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह पाली कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली कि शिवपुरा थाना इलाके में जान-बूझकर एक गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया है। शुरुआती जांच में पता चला कि पीड़ित के साथ मारपीट की गई थी और उसे लांबा गांव के पास छोड़ दिया गया था। पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में 141 RPS अफसरों के तबादले, कई DYSP के बदले सर्किल

विरोध-प्रदर्शन किया

मृतक के भाई अमन ने आरोप लगाया कि मनोज के साथ यात्रा कर रहे दो लोगों ने दूसरों को उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद सोजत के शिवपुरा इलाके में उन पर हमला किया गया। मृतक के परिवार वाले और ग्रामीण एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा हुए और हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस ने सात लोगों- श्यामलाल, दिनेश, सुनील, मेक सिंह उर्फ ​​मैनकरम, सोमराज, हरभजन और सांवरलाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस टीमें तैनात की गई हैं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Rajasthan News
लेटेस्ट Hindi News, Rajasthan News, Jaipur News, Jodhpur News, Alwar News, Ajmer News, Udaipur News और Kota News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।