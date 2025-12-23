राजस्थान: श्रीगंगानगर में ​क्रिसमस पर नई गाइडलाइन,स्कूलों में जबरन क्रिसमस मनवानें पर होगा एक्शन

संक्षेप: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में क्रिसमस डे को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) की ओर से जारी एक आदेश इन दिनों सोशल मीडिया और शैक्षणिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह आदेश 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व के संदर्भ में जारी किया गया है

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में क्रिसमस डे को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) की ओर से जारी एक आदेश इन दिनों सोशल मीडिया और शैक्षणिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह आदेश 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व के संदर्भ में जारी किया गया है, जिसमें जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी छात्र पर जबरन क्रिसमस मनाने, सांता क्लॉज बनने या सांता की ड्रेस पहनने का दबाव न बनाएं। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि इस तरह की कोई शिकायत सामने आती है, तो संबंधित स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल, 25 दिसंबर को देशभर में क्रिसमस डे मनाया जाता है। इसी दिन भारत सरकार द्वारा घोषित ‘वीर बाल दिवस’ भी है, जिसे गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है। इसी को लेकर भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में मंच ने आरोप लगाया था कि कुछ निजी स्कूलों द्वारा बच्चों पर जबरन क्रिसमस डे मनाने, सांता क्लॉज की पोशाक पहनने और कार्यक्रमों में भाग लेने का दबाव बनाया जाता है।

भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिला अध्यक्ष सुखजीत सिंह अटवाल ने बताया कि 25 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया है, जो देश के लिए गौरव और बलिदान का प्रतीक है। इसके बावजूद कुछ स्कूलों में बच्चों को जबरन क्रिसमस कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है, जो अनुचित है। इसी को लेकर जिला प्रशासन से मांग की गई थी कि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जाए और स्कूलों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं।

ज्ञापन मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) की ओर से यह आदेश जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी छात्र पर क्रिसमस मनाने को लेकर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। आदेश के अनुसार, यदि कोई स्कूल छात्र या अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध इस तरह की गतिविधियां करवाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।

इस पूरे मामले पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक वधवा ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जारी नोटिस में क्रिसमस मनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उन्होंने बताया कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के साथ-साथ वीर बाल दिवस भी है और शैक्षणिक संस्थान अपने स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आदेश का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव न बनाया जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि छात्र और उनके अभिभावक स्वेच्छा से क्रिसमस मनाने या सांता क्लॉज बनने की अनुमति देते हैं, तो ऐसे आयोजनों पर कोई रोक नहीं है। कार्रवाई केवल उन्हीं मामलों में की जाएगी, जहां जबरदस्ती या दबाव की शिकायत सामने आएगी।