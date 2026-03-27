राजस्थान में बम ब्लास्ट की साजिश; पाकिस्तानी डॉन के आदेश पर रेकी करने वाला दबोचा
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के चक केरा गांव से एक बड़ी बम ब्लास्ट साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लालगढ़ जाटान थाना पुलिस ने आकाशदीप नामक युवक को गिरफ्तार किया है,
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के चक केरा गांव से एक बड़ी बम ब्लास्ट साजिश का पर्दाफाश हुआ है। लालगढ़ जाटान थाना पुलिस ने आकाशदीप नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी के आदेश पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में धमाके की तैयारी कर रहा था। आरोपी ने इन जगहों की रेकी कर वीडियो बनाकर अपने आतंकी संपर्कों को सोशल मीडिया के जरिए भेजे थे।
लंबे से समय से संपर्क में था
पुलिस के अनुसार, आकाशदीप लंबे समय से भट्टी के संपर्क में था और इंस्टाग्राम तथा वॉट्सएप के जरिए उसके साथ लगातार बातचीत करता रहा। थाने के प्रभारी गुरमेल सिंह बराड़ ने बताया कि आकाशदीप का चरित्र अपराध प्रवृत्ति का है और वह अपने गांव में भी ग्रामीणों को पाकिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ने की धमकियाँ देता था। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस ने उसकी निगरानी शुरू की और 26 मार्च की शाम उसे ही उसके गांव से पकड़ लिया।
आरोपी के बयान और मोबाइल डेटा की जांच में पता चला कि उसने भट्टी के कहने पर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ऐसे स्थान चिन्हित किए जहां अधिक भीड़ होती है। आकाशदीप ने इन स्थानों पर धमाके करने के अपने प्लान की जानकारी डॉन के साथ साझा की थी। पुलिस अब उसके लोकल संपर्क, परिवार और अन्य लोगों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है।
ह्वाट्सऐप पर बातचीत
पुलिस को आरोपी के मोबाइल से कई सुराग भी मिले हैं। उसने अलग-अलग नामों से सोशल मीडिया अकाउंट बनाए थे और भारत-पाकिस्तान के नंबरों पर वॉयस चैट के जरिए जानकारी साझा करता था। आरोपी की फोटो गैलरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाई गई भट्टी के साथ फोटो भी मिली। सूत्रों के अनुसार, वॉट्सएप पर +923249695402 नंबर पर भेजे गए “Hello” मैसेज का रिप्लाई भी मिला।
आकाशदीप का यह केस 13 मार्च 2026 को अंबाला (हरियाणा) में पकड़े गए आरडीएक्स वाले मामलों से जुड़ा हो सकता है। उस केस में पकड़े गए तीन आरोपियों में से एक राजस्थान के अजमेर का रहने वाला था। इन सभी आरोपियों ने शहजाद भट्टी के कहने पर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में धमाके की योजना बनाई थी। हनुमानगढ़ में ये आरोपी सबसे पहले धमाका करने वाले थे, और उनके पास आईईडी, बैटरी, टाइमर और डेटोनेटर भी मौजूद थे।
पुलिस ने बताया कि पाकिस्तान से आरडीएक्स समय पर नहीं पहुँच पाया, इसलिए प्लान फिलहाल रुक गया। इसके बावजूद आरोपी पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर विस्फोटक सामग्री लेकर अंबाला कैंट की ओर जा रहा था। एसटीएफ की टीम ने लगातार निगरानी रखकर रास्ते में नाका लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
सोशल मीडिया पर जानकारी की साझा
आकाशदीप से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने भट्टी के साथ सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों की पूरी जानकारी साझा की थी। पुलिस अब इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए उसके नेटवर्क और अन्य संभावित सहयोगियों की पहचान कर रही है।
लालगढ़ जाटान पुलिस ने आरोपी को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर, केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि आरोपी ने कई अन्य लोगों के माध्यम से आतंकवादी नेटवर्क से संपर्क साधा था।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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