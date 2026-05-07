राजस्थान में BJP विधायक जयदीप बिहाणी समेत 30 के खिलाफ केस दर्ज; जानिए क्या मामला

राजस्थान के श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और RUIDP के सहायक अभियंता (AEN) जगनलाल बैरवा के बीच विवाद ने बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक रूप ले लिया है।

राजस्थान के श्रीगंगानगर में भाजपा विधायक जयदीप बिहाणी और RUIDP के सहायक अभियंता (AEN) जगनलाल बैरवा के बीच विवाद ने बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक रूप ले लिया है। AEN की शिकायत पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने विधायक जयदीप बिहाणी समेत 30 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा, मारपीट, SC/ST एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच SC/ST प्रकरण अनुसंधान सेल के डीएसपी विष्णु खत्री कर रहे हैं।

10 अप्रैल की मीटिंग में धमकी देने का आरोप AEN जगनलाल बैरवा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि 10 अप्रैल को दिशा समिति की बैठक के दौरान विधायक जयदीप बिहाणी ने उन्हें धमकी दी थी। बैरवा के मुताबिक विधायक ने कहा था कि “तुझे मेरे ऑफिस में बुलाकर ऐसी तस्सली करवाऊंगा कि जिंदगीभर याद रखेगा।”

विधायक सेवा केंद्र बुलाने का दावा शिकायत के अनुसार 30 अप्रैल की सुबह PHED के AEN कृष्ण धारीवाल ने कई बार फोन कर उन्हें विधायक सेवा केंद्र बुलाया। बाद में खुद विधायक जयदीप बिहाणी ने भी फोन पर तत्काल पहुंचने के लिए कहा। इसके बाद बैरवा, L&T कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर शहनवाज हुसैन और अभियंता सोहम परमार के साथ फाइलें लेकर विधायक सेवा केंद्र पहुंचे।

कार्यालय पहुंचते ही मारपीट का आरोप AEN बैरवा का आरोप है कि कार्यालय पहुंचते ही विधायक जयदीप बिहाणी ने उनके साथ थप्पड़ और मुक्कों से मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने हाथ में पहने मोटे कड़े से उनकी आंख पर वार किया, जिससे आंख गंभीर रूप से घायल हो गई। बैरवा ने दावा किया कि अब उन्हें एक आंख से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।

जातिसूचक गालियां देने का भी आरोप पीड़ित अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा कि मौके पर मौजूद PHED के AEN कृष्ण धारीवाल ने जातिसूचक गालियां दीं। वहीं विधायक समर्थकों ने उन्हें और अन्य अधिकारियों को कमरे में बंद कर लात-घूंसों, पाइप और डंडों से पीटा। शिकायत में विधायक के निजी सहायक मनीष गर्ग, पार्षद बंटी वाल्मीकि, कृष्ण गोपाल, जगदीश घोडेला, धर्मेंद्र सिहाग, सुनील नायक और संदीप शैरेवाला सहित कई लोगों के नाम शामिल हैं।

555 करोड़ के प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी मांगने का आरोप AEN बैरवा ने FIR में आरोप लगाया कि शहर में चल रहे 555 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं देने को लेकर विधायक और उनके समर्थक नाराज थे। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और उनके साथ मारपीट की गई। शिकायत में सरकारी दस्तावेज छीनने और नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया गया है।

खून से सनी शर्ट बदलवाने का दावा पीड़ित अधिकारी ने आरोप लगाया कि मारपीट के दौरान उनकी सफेद शर्ट खून से लथपथ हो गई थी। उनका कहना है कि विधायक के निर्देश पर दूसरी शर्ट मंगवाई गई और खून लगी शर्ट हटाकर फेंक दी गई। बैरवा ने दावा किया कि यह पूरा घटनाक्रम विधायक सेवा केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है।

विधायक की शिकायत पर पहले हुई थी गिरफ्तारी विवाद के बाद विधायक जयदीप बिहाणी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक ने आरोप लगाया था कि AEN जगनलाल बैरवा, प्रोजेक्ट मैनेजर शहनवाज और L&T कंपनी के प्लानिंग मैनेजर सोहम ने उनके साथ मारपीट की। विधायक की शिकायत पर पुलिस ने तीनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया था।

जमानत के बाद अधिकारियों ने लगाए पलटवार के आरोप अगले दिन अदालत से जमानत मिलने के बाद तीनों अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। AEN जगनलाल बैरवा फटी बनियान पहनकर मीडिया के सामने आए और अपनी चोटिल आंख दिखाते हुए कहा कि विधायक और उनके समर्थकों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस को सौंपने से पहले उन्हें नई शर्ट पहनाई गई ताकि मारपीट के निशान छिपाए जा सकें।