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राजस्थान में भाई ने बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला; हत्या कर शव के पास बैठा रहा

Apr 20, 2026 10:33 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में जमीन विवाद ने खून का रिश्ता भी तार-तार कर दिया। रावला थाना क्षेत्र के गांव 8 डीओएल में एक भाई ने अपनी ही बड़ी बहन की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ

राजस्थान में भाई ने बहन को कुल्हाड़ी से काट डाला; हत्या कर शव के पास बैठा रहा

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में जमीन विवाद ने खून का रिश्ता भी तार-तार कर दिया। रावला थाना क्षेत्र के गांव 8 डीओएल में एक भाई ने अपनी ही बड़ी बहन की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि शव के पास ही बैठा रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।

फसल के हिस्से के बहाने रची साजिश

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी सुरेंद्र (25) ने अपनी बहन मंजू (27) को जमीन से उत्पादित गेहूं का हिस्सा देने के बहाने घर बुलाया था। रविवार शाम करीब 7 बजे मंजू अपने लिव-इन पार्टनर के साथ भाई के घर पहुंची थी। कुछ देर बाद पार्टनर बाहर चला गया, तभी घर के अंदर यह खौफनाक वारदात हुई।

जमीन विवाद बना हत्या की वजह

डीएसपी प्रशांत कौशिक के अनुसार, बहन-भाई के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार शाम को जब मंजू ने अपने हिस्से की मांग की, तो दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि सुरेंद्र ने आपा खो दिया और घर में रखी कुल्हाड़ी से मंजू के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया।

चीख सुनकर पहुंचा लिव-इन पार्टनर

हमले के दौरान मंजू की चीख सुनकर उसका लिव-इन पार्टनर दौड़कर अंदर पहुंचा। उसने मंजू को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा, जबकि सुरेंद्र के हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

शव के पास बैठा मिला आरोपी

सूचना मिलते ही डीएसपी प्रशांत कौशिक और SI गिरधारी सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने देखा कि आरोपी सुरेंद्र घटनास्थल पर ही शव के पास बैठा हुआ था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया।

परिवार की पृष्ठभूमि और जांच

बताया जा रहा है कि सुरेंद्र बीएसटीसी का छात्र है और परिवार में सबसे छोटा है। उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। वहीं, मृतका मंजू पिछले दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी और हाल ही में रावला में एक निजी कंपनी में काम कर रही थी। घटना के समय उनकी मां गांव कालूवाला में रिश्तेदारी में शादी समारोह में गई हुई थी।

पोस्टमॉर्टम के बाद आगे की कार्रवाई

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रावला के सरकारी अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और हत्या के पीछे के पूरे घटनाक्रम को खंगाला जा रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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