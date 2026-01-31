सोनम वांगचुक की तबीयत खराब, एम्स जोधपुर ले जाए गए; SC जाएगी मेडिकल रिपोर्ट

संक्षेप: 27 सितंबर, 2025 से जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक को शनिवार को सुबह मेडिकल जांच के लिए एम्स जोधपुर ले जाया गया। बताया जाता है कि एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में उनकी जांच हुई।

सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई है। पिछले कई महीनों से जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक को एम्स जोधपुर ले जाया गया है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में बताया कि जेल के खराब पानी की वजह से वांगचुक को लगातार पेट में दर्द और गैस्ट्रो की समस्या हो रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टर से दिखाने का निर्देश दिया था। आदेश के बाद उन्हें जोधपुर एम्स के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में ले जाया गया जहां उनकी जांच हुई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पेट की प्रॉब्लम से परेशान एम्स सूत्रों के अनुसार, सोनम वांगचुक को शनिवार को सुबह के वक्त मेडिकल जांच के लिए एम्स जोधपुर लाया गया था। उन्हें वापस जेल ले जाने से पहले अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में उनकी स्वास्थ्य जांच हुई। उन्होंने इस विभाग में लगभग डेढ़ घंटा बिताया। वांगचुक को पेट से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। वह शुक्रवार को भी जांच के लिए एम्स जोधपुर लाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी तक सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट को बताया- बिगड़ रही सेहत सुप्रीम कोर्ट सोनम वांगचुक की पत्नी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस शनिवार को सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल से एम्स अस्पताल के इमरजेंसी विभाग लाई थी। सोनम वांगचुक के पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि उनकी तबीयत खराब है। उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है।

जांच के दिए थे निर्देश बीते गुरुवार को हुई सुनवाई में सर्वोच्च अदालत के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने जेल अधिकारियों को सोनम वांगचुक की विशेषज्ञ डॉक्टर (गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट) से जांच कराने को कहा था।