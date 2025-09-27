जोधपुर जेल के बाहर तिरंगा लेकर पहुंचा और लगाने लगा नारा, कहा- सोनम वांगचुक देशभक्त हैं

राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद सोनम वांगचुक के समर्थन में नारे लगाने वाले एक आदमी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खुद को चुरू जिले का बताने वाला यह आदमी हाथ में तिरंगा लेकर जेल के बाहर पहुंचा और नारे लगाने लगा। उसने कहा कि सोनम वांगचुक देशभक्त हैं।

पुलिस ने शनिवार को जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। यहां सोनम वांगचुक लेह हिंसा के सिलसिले में एनएसए के तहत बंद हैं। यह आदमी वांगचुक के पक्ष में नारेबाजी कर रहा था। राजस्थान के चुरू जिले का रहने वाला विजय पाल जेल के पास मीडियाकर्मियों के सामने हाथ में तिरंगा लेकर आया और 'भारत माता की जय' का नारा लगाने लगा। उसने खुद को वांगचुक का समर्थक बताया। पुलिस उसे तुरंत वहां से अपने साथ ले गई।

रातानाडा थाने के प्रभारी दिनेश लखावत ने कहा कि विजय पाल को हिरासत में ले लिया गया है। वह खुद को एक आम आदमी बता रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक उसके पास से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।

रातानाडा थाने के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे ले जाने से पहले उसके इरादों के बारे में पूछताछ की। विजय पाल ने पुलिस को बताया कि सोनम वांगचुक देशभक्त हैं। लेह-लद्दाख के सभी नागरिक देशभक्त हैं। इन्हीं लोगों ने भारतीय सेना को कारगिल घुसपैठ की सूचना दी थी। जब मुझे पता चला कि वांगचुक को जोधपुर लाया गया है तो मैं सुबह उठा और साइकिल से सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन गया। वहां से ट्रेन पकड़कर जोधपुर आया।

वांगचुक को शुक्रवार को जोधपुर जेल लाया गया था, जहां उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज होने के बाद लेह स्थित उनके घर से हिरासत में लिया गया था। लद्दाख प्रशासन ने आरोप लगाया कि नेपाल आंदोलन और अरब स्प्रिंग का हवाला देते हुए उनके द्वारा दिए गए कई भड़काऊ भाषणों के कारण बुधवार की हिंसा हुई। उन्हें शुक्रवार रात जोधपुर हवाई अड्डे पर लाया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच एक बख्तरबंद वाहन में जेल ले जाया गया।