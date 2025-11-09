अपने ही माता-पिता को कुल्हाड़ी मार उतारा मौत के घाट, अलवर में हैवान बना बेटा
संक्षेप: राजस्थान के अलवर से खौफनाक वारदात सामने आई है। अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में हादरहेड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता-पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद हत्यारा बेटा फरार हो गया।
राजस्थान के अलवर से खौफनाक वारदात सामने आई है। अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में हादरहेड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने माता-पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वारदात के बाद हत्यारा बेटा फरार हो गया। हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मामला रविवार दोपहर का बताया जा रहा है।
बड़ौदामेव थाना क्षेत्र के हादरहेड़ा गांव में खून से सने दम्पत्ति का शव कमरों में पड़े हुए है। सूचना मिलते एसएचओ विजयपाल सिंह ने घटना पर पहुंचे और मामले की जानकरी उच्च अधिकारियों को दी गई।
मामले में लक्ष्मणगढ़ डीएसपी कैलाश जिंदल भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और आसपास पड़ोसियों से मामलें की जानकारी ली गई । एसएचओ विजयपाल सिंह ने बताया कि हरियाराम जाटव (65) और मृतक की पत्नी शांति जाटव (62) का शव अपने अपने कमरों में खून से लथपथ मिले।
इस सम्बंध में मृतक के बेटे ने अपने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर माता-पिता को हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। देर शाम तक मृतक पति-पत्नी का पोस्टमार्टम चल रहा रहा है । उसके बाद मामला दर्ज किया जाएगा । इनपुट हंसराज