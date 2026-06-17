कोर्ट में पेशी से पहले दामाद पर हमला, लव मैरिज से नाराज ससुराल पक्ष ने लाठी-डंडों से पीटा; अस्पताल में भर्ती
राजस्थान के अलवर में लव मैरिज करने वाले दामाद पर ससुराल वालों ने हमला कर दिया। कोर्ट में पेशी से पहले हमले के बाद दामाद को कोर्ट जाने के बजाय अस्पताल जाना पड़ा। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है।
राजस्थान के अलवर जिले में प्रेम विवाह से जुड़े एक मामले में युवक पर हुए हमले ने सनसनी फैला दी है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के परिवार के लोगों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में युवक के दोनों पैर टूट गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
क्या था पूरा मामला
तेज प्रकाश सैनी, कठूमर के एक गांव का रहने वाला है। वर्तमान में शास्त्रीनगर, अलवर में रहकर टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता है। तेज प्रकाश ने अक्टूबर 2025 में अपने ही समाज की एक युवती से कोर्ट मैरिज की थी। बताया जा रहा है कि युवती का परिवार इस विवाह से सहमत नहीं था, जिसके चलते मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित के अनुसार, इस मामले में युवती की 19 तारीख को कोर्ट में पेशी निर्धारित है। आरोप है कि पेशी से पहले ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। घटना टेल्को सर्किल स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पास हुई, जहां करीब 15 से 16 लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और युवक के साथ मारपीट की। युवक का आरोप है कि हमलावरों ने उसे घेरकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
क्या बोली पुलिस
पीड़ित का कहना है कि प्रेम विवाह के बाद से ही उसे लगातार विरोध और दबाव का सामना करना पड़ रहा था। अब कोर्ट में होने वाली पेशी से पहले हुए इस हमले को वह उसी विवाद से जोड़कर देख रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है।
इनपुट: हँसराज
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