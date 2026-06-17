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कोर्ट में पेशी से पहले दामाद पर हमला, लव मैरिज से नाराज ससुराल पक्ष ने लाठी-डंडों से पीटा; अस्पताल में भर्ती

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अलवर
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राजस्थान के अलवर में लव मैरिज करने वाले दामाद पर ससुराल वालों ने हमला कर दिया। कोर्ट में पेशी से पहले हमले के बाद दामाद को कोर्ट जाने के बजाय अस्पताल जाना पड़ा। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है।

कोर्ट में पेशी से पहले दामाद पर हमला, लव मैरिज से नाराज ससुराल पक्ष ने लाठी-डंडों से पीटा; अस्पताल में भर्ती

राजस्थान के अलवर जिले में प्रेम विवाह से जुड़े एक मामले में युवक पर हुए हमले ने सनसनी फैला दी है। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के परिवार के लोगों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में युवक के दोनों पैर टूट गए। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

क्या था पूरा मामला

तेज प्रकाश सैनी, कठूमर के एक गांव का रहने वाला है। वर्तमान में शास्त्रीनगर, अलवर में रहकर टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता है। तेज प्रकाश ने अक्टूबर 2025 में अपने ही समाज की एक युवती से कोर्ट मैरिज की थी। बताया जा रहा है कि युवती का परिवार इस विवाह से सहमत नहीं था, जिसके चलते मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित के अनुसार, इस मामले में युवती की 19 तारीख को कोर्ट में पेशी निर्धारित है। आरोप है कि पेशी से पहले ही ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। घटना टेल्को सर्किल स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पास हुई, जहां करीब 15 से 16 लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और युवक के साथ मारपीट की। युवक का आरोप है कि हमलावरों ने उसे घेरकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

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क्या बोली पुलिस

पीड़ित का कहना है कि प्रेम विवाह के बाद से ही उसे लगातार विरोध और दबाव का सामना करना पड़ रहा था। अब कोर्ट में होने वाली पेशी से पहले हुए इस हमले को वह उसी विवाद से जोड़कर देख रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इस घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है।

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इनपुट: हँसराज

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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