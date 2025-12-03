राजस्थान में बड़ा हादसा! सैन्य अभ्यास के दौरान नहर में डूबा टैंक; सैनिक शहीद

Hindustan Hindi News
राजस्थान में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के श्रीगंगानगर जिले में सैन्य अभ्यास के दौरान सेना का टैंक नहर में डूब गया। इस हादसे में एक जवान शहीद हो गए। उनके शव को बाहर निकाल लिया गया है।

Wed, 3 Dec 2025 10:11 AMMohammad Azam पीटीआई, श्रीगंगानगर
राजस्थान में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के श्रीगंगानगर जिले में सैन्य अभ्यास के दौरान सेना का टैंक नहर में डूब गया। इस हादसे में एक जवान शहीद हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शहीद जवान के शव को बाहर निकाला गया।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा मंगलवार को सुबह हुआ है। यहां दैनिक सैन्य अभ्यास चल रहा था। पुलिस ने बताया कि हादसे के दौरान टैंक में 2 सैनिक सवार थे। जब टैंक नहर में डूबने लगा तो एक सैनिक खुद को बाहर निकालने में कामयाब रहे, जबकि दूसरे उसी में फंस गए। फंस जाने के बाद टैंक नहर में पूरी तरह डूब गया और सैनिक शहीद हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यहां सैनिकों का दैनिक अभ्यास चल रहा था। अभ्यास के दौरान सैनिक टैंक लेकर नहर के उस पार जाने का अभ्यास कर रहे थे। इस दौरान एक टैंक नहर के बीच फंस गया और डूबने लगा। डूबने के दौरान एक सैनिक ने खुद को बाहर निकाल लिया, जबकि दूसरे उसी में फंस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

