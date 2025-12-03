राजस्थान में बड़ा हादसा! सैन्य अभ्यास के दौरान नहर में डूबा टैंक; सैनिक शहीद

संक्षेप: राजस्थान में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के श्रीगंगानगर जिले में सैन्य अभ्यास के दौरान सेना का टैंक नहर में डूब गया। इस हादसे में एक जवान शहीद हो गए। उनके शव को बाहर निकाल लिया गया है।

राजस्थान में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के श्रीगंगानगर जिले में सैन्य अभ्यास के दौरान सेना का टैंक नहर में डूब गया। इस हादसे में एक जवान शहीद हो गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शहीद जवान के शव को बाहर निकाला गया।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि यह हादसा मंगलवार को सुबह हुआ है। यहां दैनिक सैन्य अभ्यास चल रहा था। पुलिस ने बताया कि हादसे के दौरान टैंक में 2 सैनिक सवार थे। जब टैंक नहर में डूबने लगा तो एक सैनिक खुद को बाहर निकालने में कामयाब रहे, जबकि दूसरे उसी में फंस गए। फंस जाने के बाद टैंक नहर में पूरी तरह डूब गया और सैनिक शहीद हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला गया।