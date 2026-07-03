मानसून की पहली बारिश में डूबा SMS ट्रोमा सेंटर, फॉल सिलिंग गिरी; पानी के बीच इलाज कराने को मजबूर मरीज

स्थिति इतनी खराब हो गई कि माइनर ऑपरेशन थिएटर में मरीजों का इलाज तत्काल रोकना पड़ा। वहां आने वाले मरीजों को दूसरी जगह ले जाकर उपचार करना पड़ा।

मानसून की पहली ही बारिश ने प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल की तैयारियों की पोल खोल दी। देर रात हुई बारिश के बाद ट्रोमा सेंटर का ग्राउंड फ्लोर पानी से भर गया। जहां गंभीर मरीजों को इलाज मिलना चाहिए था, वहां फर्श पर पानी फैला हुआ था। माइनर ऑपरेशन थिएटर में पानी घुसने के कारण इलाज रोकना पड़ा और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। वहीं ऑपरेशन थिएटर के पास कॉरिडोर में फॉल सिलिंग का हिस्सा भी टूटकर गिर गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय वहां कोई मरीज मौजूद नहीं था।

पानी के बीच इलाज की जंग यह सिर्फ बारिश का पानी नहीं था, बल्कि उन मरीजों और उनके परिजनों की चिंता भी थी, जो दर्द और उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचे थे। किसी के हाथ में घायल परिजन था तो कोई स्ट्रेचर धकेलते हुए डॉक्टर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अस्पताल के भीतर जगह-जगह भरे पानी और फिसलन ने उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ा दीं।

देर रात फटा ड्रेनेज पाइप जानकारी के अनुसार, गुरुवार देर रात करीब एक से तीन बजे के बीच जयपुर में हुई तेज बारिश के दौरान ट्रोमा सेंटर में लगा एक पुराना ड्रेनेज पाइप फट गया। पाइप से लगातार पानी रिसने लगा और देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर के कई हिस्सों में पानी भर गया। मुख्य इमरजेंसी हॉल के पास बने ईसीजी रूम में सबसे ज्यादा पानी जमा हो गया। इसके अलावा मुख्य कॉरिडोर, माइनर ओटी और आसपास के हिस्सों में भी छत से पानी टपकने लगा।

माइनर ओटी में रुका इलाज स्थिति इतनी खराब हो गई कि माइनर ऑपरेशन थिएटर में मरीजों का इलाज तत्काल रोकना पड़ा। वहां आने वाले मरीजों को दूसरी जगह ले जाकर उपचार करना पड़ा। इमरजेंसी जैसी संवेदनशील जगह पर यह अव्यवस्था मरीजों और चिकित्सा कर्मियों दोनों के लिए बड़ी चुनौती बन गई।

कॉरिडोर में गिरी फॉल सिलिंग पानी केवल फर्श तक ही सीमित नहीं रहा। लगातार रिसाव के कारण छत पर लगी फॉल सिलिंग भी जवाब दे गई। माइनर ओटी और प्लास्टर रूम की ओर जाने वाले कॉरिडोर में फॉल सिलिंग का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। हालांकि जिस स्थान पर सिलिंग गिरी, वहां उस समय मरीजों की आवाजाही नहीं थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया।

प्रशासन मौके पर पहुंचा सुबह होते-होते अस्पताल में फैली इस अव्यवस्था की सूचना प्रशासन तक पहुंची। ट्रोमा सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉ. राजेन्द्र मांडिया, उपअधीक्षक डॉ. जगदीश मोदी और अतिरिक्त अधीक्षक डॉ. प्रदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने तत्काल पानी निकलवाने, सफाई कराने और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत शुरू कराने के निर्देश दिए।

पहली बारिश में ही खड़े हुए बड़े सवाल लेकिन सवाल सिर्फ एक दिन की परेशानी का नहीं है। यह वही ट्रोमा सेंटर है, जहां हर दिन सड़क हादसों, गंभीर चोटों और इमरजेंसी मरीजों का इलाज होता है। ऐसे अस्पताल में यदि पहली ही बारिश के बाद यह हाल हो जाए तो पूरे मानसून के दौरान हालात कितने गंभीर हो सकते हैं, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अभी करीब ढाई से तीन महीने तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है।

पिछले साल भी सामने आई थी यही समस्या यह भी पहली बार नहीं है जब एसएमएस ट्रोमा सेंटर में बारिश के दौरान ऐसी स्थिति बनी हो। पिछले साल भी आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और कई वार्डों में पानी भरने की शिकायतें सामने आई थीं। उस समय सरकार और चिकित्सा विभाग ने बजट जारी कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन इस बार की पहली ही बारिश ने दिखा दिया कि स्थायी समाधान अब भी नहीं हो पाया है।

इंफेक्शन का बढ़ा खतरा अस्पताल के भीतर जमा पानी केवल आवाजाही की परेशानी नहीं बढ़ाता, बल्कि संक्रमण का खतरा भी बढ़ा देता है। इमरजेंसी वार्ड में आने वाले अधिकांश मरीज पहले से गंभीर स्थिति में होते हैं। ऐसे माहौल में गंदगी और नमी संक्रमण फैलने की आशंका को और बढ़ा देती है। मरीजों के परिजनों का कहना है कि इलाज के लिए अस्पताल तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसी अव्यवस्था देखकर भरोसा डगमगा जाता है।

अधिकारियों ने दिया जल्द सुधार का भरोसा ट्रोमा सेंटर के नोडल ऑफिसर डॉ. राजेन्द्र मांडिया ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और तत्काल सुधार कार्य शुरू करवाया गया। उनके अनुसार एक पुराने ड्रेनेज पाइप के फटने से पानी ग्राउंड फ्लोर पर आया, जिससे पुराने ईसीजी रूम में ज्यादा पानी भर गया। पीडब्ल्यूडी को पाइप की मरम्मत के निर्देश दे दिए गए हैं और पूरे परिसर की सफाई भी करवाई जा रही है, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो।