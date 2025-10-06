SMS अस्पताल में आग: जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, CM यहां नहीं आएंगे- गोविंद सिंह डोटासरा

इस घटना पर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सत्ताधारी भाजपा सरकार का घेराव करते हुए कहा- लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार और मंत्री जी सो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को तो कोई मतलब ही नहीं, जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, वो यहां नहीं आएंगे।

जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भीषण आग लगने के चलते अब तक 8 मौतौं की सूचना सामने आ रही है। इस घटना पर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सत्ताधारी भाजपा सरकार का घेराव करते हुए कहा- "लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार और मंत्री जी सो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को तो कोई मतलब ही नहीं, जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, वो यहां नहीं आएंगे।"

मीडिया से बातचीत के दौरान डोटासरा ने कहा- " हमारी नाक के नीचे राजधानी के अंदर सिस्टम की लापरवाही के चलते आग लगने से मौत हो गई है। डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा- पहले केमिकल हादसा हुआ था, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। आपने देखा होगा कि कितनी मौत हुई थीं। एक गलत कट बंद नहीं होने के कारण हादसा हुआ, उसकी भी सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली। कफ सिरप में कंपनी से भ्रष्टाचार करके कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं।

डोटासरा ने सीएम भजनलाल शर्मा पर तंज कसते हुए कहा- आज तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार अब तक नहीं आई हुई है। मंत्री जी शायद सो रहे होंगे। मुख्यमंत्री जी को तो कोई मतलब ही नहीं, जब तब दिल्ली से पर्ची नहीं आएगी, वो यहां नहीं आएंगे। अन्य ट्वीट में डोटासरा ने सवाल उठाते हुए कहा- भाजपा के कुशासन में अस्पतालों में दवाई और इलाज नहीं.. मौत बंट रही है। SMS अस्पताल में अग्निकांड सिर्फ हादसा नहीं, ये सिस्टम की लापरवाही से 8 लोगों की हत्या है! इतनी बड़ी घटना हो गई कहां है सरकार? कहां हैं स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री?