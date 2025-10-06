SMS Fire: No one helped my mother, I couldn't save her; a helpless son's harrowing story SMS में आग: किसी ने मेरी मां की मदद नहीं की, मैं उन्हें नहीं बचा सका; बेबस बेटे की दर्दनाक कहानी, Rajasthan Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़SMS Fire: No one helped my mother, I couldn't save her; a helpless son's harrowing story

SMS में आग: किसी ने मेरी मां की मदद नहीं की, मैं उन्हें नहीं बचा सका; बेबस बेटे की दर्दनाक कहानी

जोगिंदर ने अपनी मां रुकमणी को सवाई मान सिंह अस्पताल के ICU वॉर्ड में लगी आग में खो दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान बेटा बेबस दिखाई दिया। अपनी व्यथा सुनाते-सुनाते बेटे की आंखों से आंसू बनकर दर्द छलकने लगा।

Ratan Gupta पीटीआई, जयपुरMon, 6 Oct 2025 01:54 PM
share Share
Follow Us on
SMS में आग: किसी ने मेरी मां की मदद नहीं की, मैं उन्हें नहीं बचा सका; बेबस बेटे की दर्दनाक कहानी

"किसी ने मेरी मां की मदद नहीं की। मैं उन्हें बचा नहीं सका। मैं कुछ नहीं कर सका।" इतना कहते-कहते जोगिंदर की आंखों से आंसू गिरने लगे। जोगिंदर ने अपनी मां रुकमणी को सवाई मान सिंह अस्पताल के ICU वॉर्ड में लगी आग में खो दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान बेटा बेबस दिखाई दिया। अपनी व्यथा सुनाते-सुनाते बेटे की आंखों से आंसू बनकर दर्द छलकने लगा। अस्पताल में आग लगने से अब तक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है।

बेटे जोगिंदर ने बताया, "मेरी मां की हालत ठीक हो रही थी। उन्हें ठीक हो जाना चाहिए था। लेकिन, यह हादसा हो गया। जब धुआं उठना शुरू हुआ तो वार्ड में 15-16 मरीज थे। लोग अपने-अपने मरीजों को बचाने की कोशिश में जुट गए।" जोगिंद ने बताया- मेरी मां की किसी ने मदद नहीं की। मेरे भाई ने अस्पताल के स्टाफ के हाथ से टॉर्च छीनी और मां को ढूंढकर बाहर निकाला। कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं गया। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं उन्हें बचा नहीं सका।"

आपको बताते चलें कि जयपुर के राजकीय सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के न्यूरो आईसीयू में आधी रात को भीषण आग लग गई, जिसमें गंभीर देखभाल में भर्ती छह मरीजों की मौत हो गई। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि आग में आठ मरीजों की मौत हो गई, लेकिन धाकड़ और अस्पताल अधीक्षक सुशील भाटी ने कहा कि मरने वालों की संख्या छह थी।

ट्रॉमा सेंटर प्रभारी डॉ. अनुराग दखड़ ने बताया कि उस समय आईसीयू में ग्यारह मरीजों का इलाज चल रहा था। आधी रात के आसपास स्टोरेज एरिया में लगी आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगने का संदेह है। आग की लपटें तेज़ी से फैलीं और बचावकर्मी केवल पाँच मरीजों को ही बाहर निकाल पाए।

धाकड़ ने कहा, छह लोगों, दो महिलाओं और चार पुरुषों, की मौत हो गई और पाँच का इलाज चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, “चौदह अन्य मरीज़ों को एक अलग आईसीयू में भर्ती कराया गया था, और सभी को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया।”