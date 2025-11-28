जख्मों के निशान पहचाने और खत्म हो गई 45 साल की लंबी खोज, SIR ने लापता बेटे को मां से मिलाया
मतदाता सूची संशोधन अभियान को लेकर देश भर में भले ही शोर मचाया जा रहा हो, लेकिन एक मां-बेटे के लिए यह अभियान वरदान साबित हुई। राजस्थान के भीलवाड़ा का एक मामला सामने आया है, जहां SIR सत्यापन अभियान ने 45 साल से लापता एक आदमी को उसकी मां और परिवार से मिलाने में मदद की।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक मां को एसआईआर अभियान के ज़रिए अपना खोया हुआ बेटा मिल गया। मामला राजस्थान के आसींद तालुका के सूरज गांव का है। यहां से 45 साल पहले लापता हुए एक लड़के का पता 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में चला। 1980 में अपने घर से लापता हो गए उदय सिंह मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के जरिए बुधवार शाम को अपने गांव लौट आए।
परिवार ने अपने लापता बेटे की तलाश में लगभग तीन दशक बिता दिए थे। जब उदय सिंह वापस आए तो वह पल सभी के लिए बेहद भावुक कर देने वाला था। उसकी मां चुन्नी देवी रावत फूट-फूट कर रो पड़ीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा आखिरकार घर लौट आया है।
एसआईआर अभियान ने उन्हें कैसे खोजा
जब उदय सिंह 1980 में लापता हुए तो उनके परिवार ने उनकी अथक खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच वे छत्तीसगढ़ चले गए। वहां वे एक निजी कंपनी में गार्ड के रूप में काम करते थे। इसी दौरान एक सड़क दुर्घटना में उनके सिर में गंभीर चोट लग गई, जिससे उनकी याद्दाश्त चली गई। इसके बाद वे अपने घर या अपने परिवार को याद नहीं कर पाए।
जब एसआईआर अभियान शुरू हुआ तो उन्हें दस्तावेजों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। उदय सिंह को अपने गांव का नाम सूरज और अपनी जाति याद आ गई। बुधवार को उदय सूरज गांव के एक स्कूल में मतदाता पहचान पत्र के बारे में जानकारी लेने पहुंचे।
सत्यापन प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को शक हुआ और उसने उसके परिवार को सूचित किया। 45 साल बाद उसे पहचानना मुश्किल था। आखिरकार पुष्टि तब हुई जब उसकी मां ने उसके माथे और छाती पर पुराने जख्मों के निशान पहचाने। इसके साथ ही 45 साल लंबी उनकी खोज खत्म हुई।
गांव में जश्न
पहचान होते ही गांव के लोग और रिश्तेदार उससे मिलने उमड़ पड़े। करीब 150 घरों वाला पूरा गांव जश्न के माहौल में डूब गया। उदय का स्वागत दूल्हे की तरह किया गया। उन्हें घोड़ी पर बिठाकर पारंपरिक बिंदोरी निकाली गई। ढोल-नगाड़ों और डीजे के साथ उसका स्वागत किया गया।