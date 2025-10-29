राजस्थान में SIR; 70 फीसदी मतदाताओं को दस्तावेज देने से छूट
संक्षेप: राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवीन महाजन का कहना है कि सूबे में लगभग 70.55 फीसदी मतदाताओं को एसआईआर के दौरान कोई भी डाक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राजस्थान में एसआईआर के तहत अब लगभग 70 फीसदी मतदाताओं को दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यह जानकारी मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने दी। महाजन ने बताया कि बिहार में पहले चरण के दौरान दस्तावेज जमा कराने को लेकर आई दिक्कतों से सबक लेते हुए राजस्थान चुनाव विभाग ने पहले ही मतदाता मैपिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है।
महाजन ने कहा, अभियान की घोषणा के दिन तक 70 फीसदी से अधिक मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं रही। जब बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म एकत्र करेंगे, यह आंकड़ा 80 फीसदी से भी ऊपर जा सकता है।
राज्य में फिलहाल 5.48 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 70.55 फीसदी का विवरण 2002 से 2005 के बीच की पिछली मतदाता सूची से मिलान किया जा चुका है। 40 वर्ष से अधिक उम्र के 79.32 फीसदी मतदाताओं का सत्यापन बीएलओ ऐप के माध्यम से हो चुका है, जबकि 40 वर्ष से कम उम्र वालों में यह आंकड़ा 22.22 फीसदी है।
उन्होंने बताया कि राजस्थान मतदाता मैपिंग में एसआईआर प्रक्रिया वाले सभी राज्यों में अग्रणी है। राजस्थान में यह काम 49.37 फीसदी पूरा हो चुका है। राजस्थान में बीएलओ गणना प्रपत्र बांटने और जमा करने के लिए हर घर तीन बार जाएंगे। यदि कोई परिवार अस्थायी रूप से बाहर है तो बीएलओ एक महीने में तीन बार एसआईआर की कोशिश कर सकते हैं।
यदि परिवार फिर भी उपलब्ध नहीं होता है तो फॉर्म घर पर छोड़ दिया जाएगा और दरवाजे पर एक नोटिस चिपका दिया जाएगा। मसौदा वोटर लिस्ट नौ दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। मृत, डुप्लिकेट या स्थायी रूप से दूसरे जगह रहने वाले मतदाताओं के नाम हटाकर आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे।