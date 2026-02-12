Hindustan Hindi News
राजस्थान में बोरिंग खुदाई के दौरान निकले चांदी जैसे पत्थर, उठाने के लिए मची होड़; खूब उठाकर ले गए लोग

Feb 12, 2026 07:06 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, अलवर, राजस्थान
लोगों में इस धातु जैसी चीज को लूटने के लिए होड़ मच गई और वहां काफी भीड़ लग गई। इसी दौरान लोग अपने कपड़े खोलकर बोरिंग खुदाई की वजह से वहां जमा कीचड़ व मिट्टी के अंदर से इस चमकदार पत्थर को उठाने लगे।

अरावली की गोद में बसे राजस्थान के अलवर शहर में गुरुवार को उसे समय हड़कंप मच गया, जब शहर की अलकापुरी कॉलोनी में हो रही एक सरकारी बोरिंग की खुदाई के दौरान जमीन से मिट्टी के साथ चांदी जैसे चमकदार पत्थर निकलने लगे। यह खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। जिसके बाद बोरिंग मशीन कर्मचारियों के साथ ही आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मिलकर बोरिंग के दौरान निकलने वाले कीचड़ में से चमकदार पत्थरों को उठाने लगे, इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना के वीडियो बना लिए।

शहर में पानी की कमी से निपटने प्रशासन करवा रहा बोरिंग

दरअसल आने वाले गर्मी के मौसम में पानी की कमी से निपटने के लिए और लोगों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए जलदाय विभाग की तरफ से इन दिनों शहर में जगह-जगह बोरिंग की खुदवाई जा रही है। इसी दौरान शहर की अलकापुरी कॉलोनी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बीच में बोरिंग खुदाई का काम 2 दिन पहले शुरू हुआ था। बोरिंग खुदाई के दौरान गुरुवार सुबह अचानक कीचड़ के साथ चांदी जैसी चमकदार वस्तु निकलने लगी। इस खबर के शहर में फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग व दुकानदार मौके पर इकट्ठा हो गए।

लोगों में चमकीले पत्थरों को लूटने के लिए मच गई होड़

लोगों में इस धातु जैसे दिखने वाले पत्थरों को लूटने के लिए होड़ मच गई और वहां काफी भीड़ लग गई। इसी दौरान लोग अपने कपड़े खोलकर बोरिंग खुदाई की वजह से वहां जमा कीचड़ व मिट्टी के अंदर से इस चमकदार पत्थर को उठाने लगे। इसी दौरान स्थानीय दुकानदारों ने इस मामले की सूचना स्थानीय पार्षद व प्रशासन को दे दी। जिसके बाद प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुट गया। हालांकि अबत यह साफ नहीं हो पाया है की चांदी जैसी चमकदार दिखने वाली यह चीज असलियत में है क्या।

उठाने के लिए दूर-दूर के इलाकों से आए लोग

स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ही बोरिंग खुदाई के दौरान चांदी निकलने की खबर लोगों को मिली, तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और लोगों में इसको लूटने को लेकर अफरातफरी मच गई। दरअसल इन दिनों चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, इसलिए बोरिंग कर्मचारियों सहित स्थानीय दुकानदार व आम लोग भी इस मौके का फायदा उठाने के लिए कीचड़ की मिट्टी से चमकदार दिखने वाली वस्तु के पत्थरों को इकट्ठा करने लगे और उसको लेकर भागने लगे।

इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कहा कि अबतक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चांदी समझकर लोग जिस पत्थर को उठाकर ले गए हैं, वह असलियत में क्या है। उधर इस मामले की सूचना प्रशासन को दे दी गई है, और यह जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि चमकदार दिखने वाली चीज आखिर क्या है। लेकिन इसके बाद भी यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है।

रिपोर्ट- हंसराज

