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राजस्थान में पुलिस के रोकने पर भड़के MLA रविंद्र सिंह भाटी, खुद पर छिड़क लिया पेट्रोल

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेर, राजस्थान
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भाटी ने कहा था कि इस सभा में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर मजदूरों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि सरकार कोई भी हो वह हमेशा संवेदनशील होती है और उसे श्रमिकों की तकलीफ और आवाज को सुनना चाहिए।

राजस्थान में पुलिस के रोकने पर भड़के MLA रविंद्र सिंह भाटी, खुद पर छिड़क लिया पेट्रोल

राजस्थान में बाड़मेर जिले के गिरल गांव में स्थित लिग्नाइट माइंस के श्रमिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए मंगलवार को शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे। इस दौरान यहां उस वक्त बवाल मच गया, जब पुलिस द्वारा रोके जाने पर भाटी ने अपने साथ लाई पेट्रोल की बोतल निकालकर उससे अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद उनके समर्थकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने विधायक और उनके समर्थकों को वहां से हटा दिया।

दरअसल भाटी अपने साथ करीब 500 गाड़ियों का काफिला लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे, इसी दौरान पुलिस ने करीब 1 किलोमीटर पहले रास्ते पर बसें खड़ी करते हुए उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, इसी बात से बिफरते हुए उन्होंने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया था। हालांकि इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर ले गई, जहां कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और एसपी चुनाराम जाट ने उनसे बात करते हुए उनकी मांगों को सुना।

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एक दिन पहले की थी आंदोलन में शामिल होने की बात

इससे एक दिन पहले आंदोलन में शामिल होने की जानकारी देते हुए भाटी ने कहा था कि वह अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे मजदूरों के साथ खड़े हैं, साथ ही उन्होंने बताया था कि क्योंकि जिम्मेदार लोग मजदूरों की मांग एवं आवाज नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में मैंने मजदूरों के समर्थन में मंगलवार को मजदूर आंदोलन जनसभा करने का निर्णय किया हैं और इस सभा में मजदूर संघों के साथ बातचीत कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।

भाटी ने कहा था कि इस सभा में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर मजदूरों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि सरकार कोई भी हो वह हमेशा संवेदनशील होती है और उसे श्रमिकों की तकलीफ और आवाज को सुनना चाहिए।

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किस बात को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीण

दरअसल ग्रामीणों का यह प्रदर्शन राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) की गिरल में स्थित लिग्नाइट माइंस द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने व युवाओं को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा थुंबली समेत आसपास के इलाकों में जमीन अधिग्रहण कर कोयला खनन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसी बात के विरोध में स्थानीय किसान और युवा 9 अप्रैल से यानी करीब 39 दिनों से गिरल गांव में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

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आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें

  • मजदूरों की ड्यूटी 8 घंटे की जाए
  • स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिले
  • कंपनी द्वारा दिए गए रोजगार वादों को पूरा किया जाए
  • मजदूरों को उचित वेतन दिया जाए
  • बोनस एक्ट 1965 के अनुसार मजदूरों को बोनस मिले
  • मजदूरों को चाय-नाश्ता दिया जाए

इससे पहले सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने ठेकेदार कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरल माइंस से लिग्नाइट परिवहन तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने बाड़मेर एसपी और शिव थानाधिकारी को स्पष्ट आदेश दिया कि किसी भी तरह की बाधा डालने वालों को गिरफ्तार किया जाए और वाहनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए।

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लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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