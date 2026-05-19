राजस्थान में पुलिस के रोकने पर भड़के MLA रविंद्र सिंह भाटी, खुद पर छिड़क लिया पेट्रोल
भाटी ने कहा था कि इस सभा में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर मजदूरों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि सरकार कोई भी हो वह हमेशा संवेदनशील होती है और उसे श्रमिकों की तकलीफ और आवाज को सुनना चाहिए।
राजस्थान में बाड़मेर जिले के गिरल गांव में स्थित लिग्नाइट माइंस के श्रमिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए मंगलवार को शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे। इस दौरान यहां उस वक्त बवाल मच गया, जब पुलिस द्वारा रोके जाने पर भाटी ने अपने साथ लाई पेट्रोल की बोतल निकालकर उससे अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद उनके समर्थकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने विधायक और उनके समर्थकों को वहां से हटा दिया।
दरअसल भाटी अपने साथ करीब 500 गाड़ियों का काफिला लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे, इसी दौरान पुलिस ने करीब 1 किलोमीटर पहले रास्ते पर बसें खड़ी करते हुए उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी, इसी बात से बिफरते हुए उन्होंने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया था। हालांकि इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर कलेक्ट्रेट के अंदर ले गई, जहां कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और एसपी चुनाराम जाट ने उनसे बात करते हुए उनकी मांगों को सुना।
एक दिन पहले की थी आंदोलन में शामिल होने की बात
इससे एक दिन पहले आंदोलन में शामिल होने की जानकारी देते हुए भाटी ने कहा था कि वह अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे मजदूरों के साथ खड़े हैं, साथ ही उन्होंने बताया था कि क्योंकि जिम्मेदार लोग मजदूरों की मांग एवं आवाज नहीं सुन रहे हैं, ऐसे में मैंने मजदूरों के समर्थन में मंगलवार को मजदूर आंदोलन जनसभा करने का निर्णय किया हैं और इस सभा में मजदूर संघों के साथ बातचीत कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
भाटी ने कहा था कि इस सभा में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर मजदूरों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि सरकार कोई भी हो वह हमेशा संवेदनशील होती है और उसे श्रमिकों की तकलीफ और आवाज को सुनना चाहिए।
किस बात को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीण
दरअसल ग्रामीणों का यह प्रदर्शन राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड (RSMML) की गिरल में स्थित लिग्नाइट माइंस द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं देने व युवाओं को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी द्वारा थुंबली समेत आसपास के इलाकों में जमीन अधिग्रहण कर कोयला खनन किया जा रहा है। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसी बात के विरोध में स्थानीय किसान और युवा 9 अप्रैल से यानी करीब 39 दिनों से गिरल गांव में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।
आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें
- मजदूरों की ड्यूटी 8 घंटे की जाए
- स्थानीय युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिले
- कंपनी द्वारा दिए गए रोजगार वादों को पूरा किया जाए
- मजदूरों को उचित वेतन दिया जाए
- बोनस एक्ट 1965 के अनुसार मजदूरों को बोनस मिले
- मजदूरों को चाय-नाश्ता दिया जाए
इससे पहले सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने ठेकेदार कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरल माइंस से लिग्नाइट परिवहन तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने बाड़मेर एसपी और शिव थानाधिकारी को स्पष्ट आदेश दिया कि किसी भी तरह की बाधा डालने वालों को गिरफ्तार किया जाए और वाहनों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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