हीरा कारोबारी से बड़ी ठगी, करोड़ों का डायमंड चुराने का आरोप, मामले की जांच तेज

संक्षेप:

ब्यावर के शंकेश मुथा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक भारतीय मूल के हीरा व्यापारी से करोड़ों रुपये मूल्य के हीरे चोरी करने का आरोप है। मामले की जांच भारतीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के स्तर पर जारी है।

Jan 14, 2026 02:07 pm IST
हीरा कारोबार से जुड़े एक कथित अंतरराष्ट्रीय चोरी मामले में राजस्थान के ब्यावर निवासी शंकेश मुथा पर गंभीर आरोप लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, शंकेश मुथा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक भारतीय मूल के हीरा व्यापारी से करोड़ों रुपये मूल्य के हीरे चोरी करने का आरोप है। मामले की जांच भारतीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के स्तर पर जारी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 3 अप्रैल को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में शंकेश मुथा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर याचिका खारिज कर दी। बताया जाता है कि इसके बाद आरोपी को अदालत के समक्ष पेश होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वह कोर्ट परिसर से कथित तौर पर फरार हो गया। इसके पश्चात न्यायालय ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

मामले से जुड़े घटनाक्रम में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में सुनवाई संभावित बताई जा रही है। इस बीच, जांच एजेंसियां आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं।

इससे पहले भी इस प्रकरण को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनमें थाईलैंड में दर्ज मामले के आधार पर अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी होने की जानकारी दी गई थी। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

JITO की भूमिका पर भी सवाल

इन आरोपों और अदालती घटनाक्रम के बीच एक अहम सवाल भी चर्चा में है। जैन व्यापारिक संगठन Jain International Trade Organisation (JITO) से कथित रूप से जुड़े व्यक्ति को लेकर अब तक संगठन की ब्यावर इकाई की ओर से कोई सार्वजनिक बयान या स्पष्ट रुख सामने नहीं आया है।

