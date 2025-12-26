राजस्थान में अवैध खनन के सात साल के आंकड़े, अरावली के जिलों में दर्ज हुईं इतनी FIR

संक्षेप: राजस्थान में अवैध खनन के मामलों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। शर्मा ने अरावली में अवैध खनन पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के बीते पांच साल के कार्यकाल और भजन लाल शर्मा के बीते दो साल के कार्यकाल की तुलना की है।

राजस्थान में अवैध खनन के मामलों पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है। शर्मा ने अरावली में अवैध खनन पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार के बीते पांच साल के कार्यकाल और भजन लाल शर्मा के बीते दो साल के कार्यकाल की तुलना की है।

शर्मा ने कहा की बीजेपी की सरकार में अरावली में एक भी पत्थर क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले दो साल में अवैध खनन और खनन माफिया के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। राजस्थान में बीते सात साल में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण आदि से जुड़े मामलों में 7,173 एफआईआर दर्ज की गई जिनमें से अकेले अरावली क्षेत्र में ही 4,181 एफआईआर दर्ज हुईं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बीते सात साल में अवैध खनन के 71,322 मामले दर्ज किए गए जिनमें अकेले अरावली में ही अवैध खनन के 40,175 मामले सामने आए। इनमें से कई मामले तो ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस केस के जरिए नहीं बल्कि चालान के जरिए निपटा गया। यानी अवैध खनन के मामले तो काफी संख्या में सामने आए मगर कई मामलों को एफआईआर के बजाय चालान के जरिए निपटा गया।

बीजेपी प्रवक्ता ने की कांग्रेस से तुलना अवैध खनन के मामलों के आधिकारिक डेटा पर रामलाल शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल (15 दिसंबर 2018 और 14 दिसंबर 2023) के बीच अरावली में अवैध खनन के 29,209 मामले सामने आए थे मगर बीजेपी सरकार के कार्यकाल (15 दिसंबर, 2023 से 15 दिसंबर, 2025) के पहले दो साल में 10,966 मामले सामने आए हैं।