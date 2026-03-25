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एक महीने में दूसरी मुलाकात, पीएम मोदी से फिर मिले सीएम भजनलाल; इन मुद्दों पर चर्चा संभव

Mar 25, 2026 03:36 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। संसद भवन में हुई इस मुलाकात से पहले 28 फरवरी को पीएम मोदी अजमेर दौरे पर गए थे, उस दौरान भी मीटिंग हुई थी।   

एक महीने में दूसरी मुलाकात, पीएम मोदी से फिर मिले सीएम भजनलाल; इन मुद्दों पर चर्चा संभव

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तस्वीरें साझा की हैं। संसद भवन में हुई इस मुलाकात से पहले 28 फरवरी को पीएम मोदी अजमेर दौरे पर गए थे, उस दौरान भी मीटिंग हुई थी। इधर बीते सोमवार और मंगलवार को पीएम मोदी ने संसद में इजराइल-अमेरिका और ईरान युद्ध के चलते पैदा हुए हालातों पर चिंता जताते हुए राज्यों से सहयोग करने की अपील की थी।

सीएम भजनलाल ने ट्वीट करके दी जानकारी

ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम भजनलाल ने वैश्विक हालातों के बीच पैदा हो रहे तेल-गैस संकट के मुद्दे पर बातचीत की होगी। एलपीजी किल्लत को लेकर अपडेट देने के भी आसार लगाए जा रहे हैं। सीएम भजनलाल ने अपने एक्स अकाउंट पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- “आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर राजस्थान के सर्वांगीण विकास एवं जन-कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उनका बहुमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त किया। उनकी दूरदर्शी सोच और स्पष्ट दिशा-निर्देश हमें एक समृद्ध राजस्थान के निर्माण की राह दिखाते हैं।”

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मंत्रीमंडल विस्तार, चुनाव जैसे मुद्दों पर बातचीत के आसार

इस मुलाकात में संभव है कि राजस्थान के स्थानीय मुद्दों की भी चर्चा हुई होगी। प्रदेश में काफी लंबे समय से मंत्रिमंडल के विस्तार के कयास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है कि इस पर चर्चा हुई हो कि किसे शामिल करना है और किसे हटाना है, क्योंकि अभी भी कई राजनीतिक नियुक्तियां लंबित हैं। पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होने के भी आसार हैं। बाकी सीएम भजनलाल ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि पीएम की दूरदर्शी सोच और स्पष्ट दिशा-निर्देश हमें एक समृद्ध राजस्थान के निर्माण की राह दिखाते हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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