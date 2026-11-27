दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मरीजों का इलाज करता मिला 12वीं फेल; पैसे देकर MBBS डॉक्टर
12वीं फेल फर्जी डॉक्टर दिल्ली के सफदरंजग अस्पताल में मरीजों का इलाज करता मिला। राजस्थान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने 5 लाख में फर्जी डिग्रियां खरीदी।
राजस्थान पुलिस ने एक ऐसे फर्जी डॉक्टर का खुलासा किया है, जिसने 12वीं तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, लेकिन एमबीबीएस और एमडी की फर्जी डिग्री के दम पर दिल्ली के प्रतिष्ठित सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करता रहा। आरोपी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। इतना ही नहीं, बाद में उसने मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस (DMRD) का फर्जी डिप्लोमा भी बनवा लिया और दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑन-कॉल सोनोग्राफी का काम करने लगा।
राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने इस मामले में रामकिशोर महावर समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में देश के कई राज्यों में फैले फर्जी मेडिकल डिग्री बनाने और बेचने वाले नेटवर्क का पता चला है। यह गिरोह 45 से 55 विश्वविद्यालयों और संस्थानों के नाम पर फर्जी प्रमाणपत्र तैयार कर रहा था। पुलिस के मुताबिक, इन डिग्रियों के जरिए कई लोगों ने अलग-अलग राज्यों की मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया।
5 लाख रुपये देकर खरीदीं डिग्रियां
पुलिस के मुताबिक, रामकिशोर महावर ने 12वीं, एमबीबीएस और एमडी की फर्जी डिग्रियां बनवाने के लिए 5.5 लाख रुपये दिए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर उसने पहले राजस्थान मेडिकल काउंसिल और फिर दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया। जून 2025 में उसे सफदरजंग अस्पताल में जूनियर रेजिडेंट की नौकरी मिल गई।
पुलिस ने बताया कि महावर को 8 नवंबर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उसने सफदरजंग अस्पताल में कितने समय तक काम किया और गिरफ्तारी के वक्त वह अस्पताल के रिकॉर्ड में कर्मचारी था या नहीं। अस्पताल प्रशासन ने इस संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।
गंगा राम अस्पताल में भी नर्सिंग असिस्टेंट रहा
पुलिस के अनुसार, सफदरजंग अस्पताल में नौकरी पाने से पहले महावर ने अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में नर्सिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया था। इसी दौरान उसे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फर्जी डिग्री बनाने वाले गिरोह के बारे में पता चला। इसके बाद उसने 5.5 लाख रुपये देकर फर्जी प्रमाणपत्र खरीदे।
इससे पहले भी वह कई जगह काम कर चुका था। 2016 से 2022 तक दौसा के एक निजी नर्सिंग होम में नौकरी की। इसके बाद बालोतरा में एक डॉक्टर के सहायक के रूप में काम किया। भरतपुर के बयाना स्थित एक निजी अस्पताल में भी रहा, जहां उसने अल्ट्रासाउंड का काम सीखा था।पुलिस के मुताबिक, महावर ने उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज की फर्जी MBBS डिग्री के आधार पर राजस्थान मेडिकल काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके अलावा महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में भी उसका रजिस्ट्रेशन था।
45 से 55 विश्वविद्यालयों के नाम पर बनाते थे फर्जी डिग्रियां
राजस्थान पुलिस की जांच में सामने आया कि यह गिरोह देश के 45 से 55 विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के नाम पर फर्जी डिग्रियां और प्रमाणपत्र तैयार करता था। इसका नेटवर्क दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। पुलिस के मुताबिक, इस गिरोह में पश्चिम बंगाल का सत्यजीत पाणिग्रही ग्राहकों से संपर्क करता था। मध्य प्रदेश का मनीष मांझी फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करता था, जबकि उत्तर प्रदेश का खुर्रम तौफीक विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर इन्हें अपलोड करने का काम करता था।
राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (SOG) विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन माध्यमों से एक-दूसरे के संपर्क में आए थे। वे अलग-अलग काम करते थे और कभी व्यक्तिगत रूप से मिले भी नहीं थे। इस पूरे नेटवर्क का कोई एक मास्टरमाइंड नहीं था।
ऐसे पकड़े गए आरोपी
इस मामले की जांच राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार की शिकायत के बाद शुरू हुई थी। उन्होंने 6 अक्टूबर 2024 को जयपुर के अशोक नगर थाने में आठ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया है।
जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले 8 नवंबर को दिल्ली से रामकिशोर महावर को गिरफ्तार किया। उसकी जानकारी के आधार पर पुलिस सत्यजीत पाणिग्रही की तलाश में पश्चिम बंगाल पहुंची, लेकिन पता चला कि वह मुंबई में रह रहा है। उसे 18 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मनीष मांझी को 21 नवंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से और खुर्रम तौफीक को 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया।
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