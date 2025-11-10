Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़SC sought responses from Road Transport Ministry on Phalodi accident in Rajasthan
राजस्थान में हुए इस हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, केंद्रीय मंत्री गडकरी के विभाग से मांगा जवाब

Mon, 10 Nov 2025 01:30 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
राजस्थान के फलौदी में हुए एक सड़क हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस हादसे में तीर्थयात्रियों को ले जा रहा एक वाहन सड़क पर एक खड़े ट्रक से जा टकराया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को हुई इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा। इस दौरान न्यायालय ने उनसे दुर्घटना के कारणों पर जवाब दाखिल करने को कहा।

जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। पीठ ने उनसे इलाके का सर्वेक्षण करने और फलौदी से गुजरने वाले राजमार्ग पर ढाबों की संख्या पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।

पीठ ने राजमार्ग की स्थिति और फलौदी में सड़क रखरखाव के लिए सड़क ठेकेदार द्वारा अपनाए गए मानदंडों पर भी एक विशिष्ट रिपोर्ट मांगी। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश फलौदी में हुए सड़क हादसे का स्वतः संज्ञान लेते हुए जारी किए, जिसमें एक टेम्पो ट्रैवलर के एक खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा जाने से 10 महिलाओं और चार बच्चों की मौत हो गई थी।

यह हादसा 2 नवंबर को भारत माला राजमार्ग पर मतोड़ा गांव के पास उस समय हुआ जब टेम्पो ट्रैवलर बीकानेर के कोलायत मंदिर से जोधपुर जा रहा था।

