अरावली को किससे खतरा? आखिर क्यों चलाया जा रहा Save Aravali कैंपेन, पूरी कहानी समझिए

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की नई परिभाषा तय करने के बाद राजस्थान सहित उत्तर भारत में सेव अरावली अभियान तेज हो गया है, जिसमें पर्यावरणविदों के साथ अब राजनीतिक दिग्गज भी शामिल हो रहे हैं।

Dec 19, 2025 12:13 pm IST Anubhav Shakya
दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में शुमार अरावली अब संकट में है। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2025 के फैसले के बाद शुरू हुआ #SaveAravalli अभियान तेजी से फैल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर को अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर बदलकर इस मुहिम में शामिल हो गए। उन्होंने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अरावली की नई परिभाषा पर पुनर्विचार किया जाए। आखिर ये सेव अरावली कैंपेन है क्या? इसकी पूरी कहानी हम बता रहे हैं।

अरावली क्यों है बेहद जरूरी?

अरावली पर्वतमाला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। यह थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। ये पहाड़ियां भूजल रिचार्ज करती हैं, प्रदूषण कम करती हैं और दिल्ली-एनसीआर की हवा को साफ रखने में मदद करती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, अरावली के बिना उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां बढ़ेंगी और रेगिस्तान फैल सकता है। दशकों से अवैध खनन और अतिक्रमण ने इन पहाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्यों उठी चिंता की लहर?

20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कीं। इसके तहत अब केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली संरचनाओं को ही 'अरावली हिल' माना जाएगा। आलोचकों का कहना है कि इससे अरावली का 90 प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। कोर्ट ने नए खनन लीज पर रोक लगाई है और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का आदेश दिया है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह परिभाषा खनन लॉबी को फायदा पहुंचाएगी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने भी इसे जलवायु संकट बताया है।

क्या है सेव अरावली मुहिम?

11 दिसंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस पर पर्यावरणविदों और नागरिक समूहों ने 'अरावली विरासत जन अभियान' शुरू किया। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में लॉन्च हुआ। सोशल मीडिया पर #SaveAravalli हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलकर मुहिम से जुड़ रहे हैं। सेव अरावली ट्रस्ट जैसे संगठन लंबे समय से पेड़ लगाने और जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। अब यह अभियान सड़कों तक पहुंच गया है।

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट

सकारात्मक पहलू यह है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट' लॉन्च किया। यह अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से प्रेरित है। इसका उद्देश्य अरावली के आसपास हरी पट्टी बनाना, जलाशयों को बहाल करना और जैव विविधता बढ़ाना है। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को भी इसमें जोड़ा गया है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि नई परिभाषा इस प्रोजेक्ट को कमजोर कर सकती है।

इस अभियान की मुख्य मांग है कि अरावली की परिभाषा ऊंचाई के बजाय पर्यावरणीय महत्व के आधार पर हो। गहलोत ने कहा कि अरावली उत्तर भारत की सुरक्षा कवच है। इसके बिना दिल्ली में धूल उड़ेगी और पानी की कमी बढ़ेगी। नागरिक समूह चेंज.ऑर्ग पर पिटिशन चला रहे हैं।

