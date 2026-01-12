Hindustan Hindi News
मकर संक्रांति से शुरू होगी ‘कृष्ण पथेय’ परियोजना, 500 से अधिक मंदिरों की विरासत होगी डिजिटल

भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी देशभर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को डिजिटल रूप में संजोने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना चौदह जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुरू की जा रही है।

भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी देशभर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को डिजिटल रूप में संजोने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुरू की जा रही है। वैदिक ज्ञान मंच 'सनातन विज्डम' द्वारा शुरू की जा रही इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के 500 से अधिक प्राचीन मंदिरों, ग्रंथों और सांस्कृतिक स्थलों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है।

परियोजना का मार्गदर्शन कर रहे दार्शनिक और आध्यात्मिक शोधकर्ता देवऋषि ने बताया कि मकर संक्रांति अंधकार से प्रकाश की ओर संक्रमण का प्रतीक है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को रोशनी में लाने वाली इस परियोजना के लिए यह शुभ मुहूर्त है। शोध टीम पहले ही उज्जैन के संदीपनि आश्रम का अध्ययन पूरा कर चुकी है और वर्तमान में मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में कार्यरत है। 'कृष्ण पथेय' नामक इस परियोजना में मथुरा से द्वारका तक के मार्ग और तीर्थ स्थलों का अध्ययन शामिल है।

इस दस्तावेजीकरण में मंदिर स्थापत्य के साथ-साथ प्राचीन पांडुलिपियों, लोक परंपराओं और मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के संदर्भों को भी शामिल किया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि श्रीकृष्ण से जुड़ी विरासत का इस पैमाने पर व्यवस्थित डिजिटल संग्रहण पहली बार हो रहा है।

14 जनवरी से www.sanatanwisdom.org पर उपलब्ध होने वाले इस मंच पर इंटरएक्टिव मानचित्र, बहुभाषी सामग्री और शोधकर्ताओं के लिए संदर्भ पुस्तकालय उपलब्ध होगा। मकर संक्रांति पर लॉन्च का चुनाव प्रतीकात्मक भी है - यह पर्व पूरे भारत में उत्तरायण की शुरुआत और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक माना जाता है।

हालांकि भारत में मंदिर रिकॉर्ड और धार्मिक ग्रंथों के डिजिटलीकरण की कई परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीकृष्ण की सांस्कृतिक उपस्थिति पर केंद्रित एक व्यापक, शोध-आधारित संग्रह की कमी थी। यह पहल उस कमी को पूरा करने का प्रयास है। यह परियोजना सनातन विज्डम फाउंडेशन (Sanatan Wisdom Foundation) द्वारा विकसित की जा रही है, जो वैदिक दर्शन, प्राचीन शास्त्र और आध्यात्मिक शोध पर समकालीन पद्धतियों के साथ काम करता है।

