Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़salman khan did not present in front of court arrest warrant demand
भ्रामक विज्ञापन मामला: सलमान खान नहीं पहुंचे कोर्ट, गिरफ्तारी वारंट की मांग

भ्रामक विज्ञापन मामला: सलमान खान नहीं पहुंचे कोर्ट, गिरफ्तारी वारंट की मांग

संक्षेप:

राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राजस्थान के कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में चल रही सुनवाई में मंगलवार को कंपनी की ओर से आए वकील ने अपना पक्ष रखा।

Jan 21, 2026 10:00 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोटा
share Share
Follow Us on

राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राजस्थान के कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में चल रही सुनवाई में मंगलवार को कंपनी की ओर से दिल्ली से आए वकील ने अपना पक्ष रखा। जबकि दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की ओर से कोई भी वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। आज सलमान खान को कोर्ट में हाजिर होना था। इसके लिए अदालत की तरफ से सलमान खान को नोटिस भी जारी किया गया था। वही सुनवाई के दौरान मामले की अगली तारीख 5 फरवरी तय की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

याचिकाकर्ता अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने बताया कि कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं। इस पर कोर्ट ने अवमानना माना है। वहीं दूसरी तरफ राजश्री पान मसाला कंपनी की ओर से अधिवक्ता वरुण विकास पेश हुए। ऐसे में अगली सुनवाई में पेश नहीं होने पर सलमान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की गई है। जिसपर कोर्ट ने सलमान खान को एक और मौका देकर अगली सुनवाई 5 फरवरी तक की है। साथ ही हमसे फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री की रसीद पेश करने के लिए भी कहा गया है।

सिग्नेचर की हो रही जांच

याचिकाकर्ता की ओर से सलमान खान की तरफ से पेश किए गए वकालतनामे और जवाब पर सलमान खान के हस्ताक्षर को लेकर आपत्ति जताई थी। इस दौरान सलमान खान के हस्ताक्षर की जांच की भी मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री से जांच करवाने के निर्देश दिए थे। जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है।

बॉलीवुड स्टार सलमान खान और राजश्री पान मसाला कंपनी के खिलाफ 3 नवंबर को कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में पेश किए गए परिवाद में पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की गई थी और यह आरोप लगाया गया था कि पान मसाला की ओर से भ्रामक विज्ञापन किया जा रहा है। जिससे युवा गंभीर बीमारी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे भ्रामक विज्ञापन पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Rajasthan News
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।