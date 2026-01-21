भ्रामक विज्ञापन मामला: सलमान खान नहीं पहुंचे कोर्ट, गिरफ्तारी वारंट की मांग

संक्षेप: राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राजस्थान के कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में चल रही सुनवाई में मंगलवार को कंपनी की ओर से आए वकील ने अपना पक्ष रखा।

राजश्री पान मसाला के भ्रामक विज्ञापन मामले में सलमान खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राजस्थान के कोटा की कंज्यूमर कोर्ट में चल रही सुनवाई में मंगलवार को कंपनी की ओर से दिल्ली से आए वकील ने अपना पक्ष रखा। जबकि दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की ओर से कोई भी वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। आज सलमान खान को कोर्ट में हाजिर होना था। इसके लिए अदालत की तरफ से सलमान खान को नोटिस भी जारी किया गया था। वही सुनवाई के दौरान मामले की अगली तारीख 5 फरवरी तय की गई है।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने बताया कि कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन सलमान खान कोर्ट में पेश नहीं। इस पर कोर्ट ने अवमानना माना है। वहीं दूसरी तरफ राजश्री पान मसाला कंपनी की ओर से अधिवक्ता वरुण विकास पेश हुए। ऐसे में अगली सुनवाई में पेश नहीं होने पर सलमान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की गई है। जिसपर कोर्ट ने सलमान खान को एक और मौका देकर अगली सुनवाई 5 फरवरी तक की है। साथ ही हमसे फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री की रसीद पेश करने के लिए भी कहा गया है।

सिग्नेचर की हो रही जांच याचिकाकर्ता की ओर से सलमान खान की तरफ से पेश किए गए वकालतनामे और जवाब पर सलमान खान के हस्ताक्षर को लेकर आपत्ति जताई थी। इस दौरान सलमान खान के हस्ताक्षर की जांच की भी मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री से जांच करवाने के निर्देश दिए थे। जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है।