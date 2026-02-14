Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

ऐसे हुई थी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, 18 दिन की जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Feb 14, 2026 07:08 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान मे साध्वी प्रेम बैसा की मौत की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। 18 दिन की जांच के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए मौत की वजह बताई है।

ऐसे हुई थी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, 18 दिन की जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा

राजस्थान मे साध्वी प्रेम बैसा की मौत की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। 18 दिन की जांच के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया- साध्वी प्रेम बैसा की मौत कार्डियक अरेस्ट और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी की वजह से हुई है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौत की वजह बताई है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट से पता चला कि धार्मिक कथावाचक अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रही थीं। कार्डियक अरेस्ट अस्थमा की वजह से हुआ था। सभी मेडिकल रिपोर्ट देखने और डॉक्टरों से बात करने के बाद पुलिस को कुछ भी रहस्यमयी नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:साध्वी प्रेम बाईसा केस में बड़ा ट्विस्ट,FSL रिपोर्ट ने पलटी जांच की दिशा
ये भी पढ़ें:साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर नया मोड़, पिता के कहने पर किया गया पोस्ट

पिता का आरोप किसी ने लगाया था इंजेक्शन

28 जनवरी को बाईसा की अजीब हालात में मौत होने के बाद से जांच जारी है। गई। उनकी मौत से लोगों में बड़ा हंगामा मच गया, क्योंकि उनके परिवार ने बताया कि वह कुछ दिनों से बीमार थीं और उन्हें किसी अनजान आदमी ने इंजेक्शन लेने के लिए आश्रम बुलाया था। उनके परिवार के मुताबिक, इंजेक्शन लेने के बाद बाईसा की हालत बिगड़ गई और वह जल्द ही बेहोश हो गईं। उनके पिता उन्हें पास के हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया।

सुसाइड नोट जैसी पोस्ट से आया था नया मोड़

पुलिस को जल्द ही बताया गया, और उन्होंने आश्रम में उनके कमरे को सील कर दिया। बाद में रात में वे बॉडी को पोस्ट-मॉर्टम के लिए MDM हॉस्पिटल ले गए। हालाँकि, मामले ने तब एक अजीब मोड़ ले लिया जब उनकी मौत के लगभग चार घंटे बाद रात करीब 9.30 बजे उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर सुसाइड नोट जैसा एक पोस्ट आया। पोस्ट में “अग्नि परीक्षा,” “गुडबाय,” और “जस्टिस” का जिक्र था। अब पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि ये मौत कार्डियक अरेस्ट और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी की वजह से हुई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Rajasthan
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;