ऐसे हुई थी साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, 18 दिन की जांच के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा
राजस्थान मे साध्वी प्रेम बैसा की मौत की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। 18 दिन की जांच के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए मौत की वजह बताई है।
राजस्थान मे साध्वी प्रेम बैसा की मौत की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। 18 दिन की जांच के बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया- साध्वी प्रेम बैसा की मौत कार्डियक अरेस्ट और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी की वजह से हुई है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौत की वजह बताई है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट से पता चला कि धार्मिक कथावाचक अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी कई बीमारियों से जूझ रही थीं। कार्डियक अरेस्ट अस्थमा की वजह से हुआ था। सभी मेडिकल रिपोर्ट देखने और डॉक्टरों से बात करने के बाद पुलिस को कुछ भी रहस्यमयी नहीं मिला।
पिता का आरोप किसी ने लगाया था इंजेक्शन
28 जनवरी को बाईसा की अजीब हालात में मौत होने के बाद से जांच जारी है। गई। उनकी मौत से लोगों में बड़ा हंगामा मच गया, क्योंकि उनके परिवार ने बताया कि वह कुछ दिनों से बीमार थीं और उन्हें किसी अनजान आदमी ने इंजेक्शन लेने के लिए आश्रम बुलाया था। उनके परिवार के मुताबिक, इंजेक्शन लेने के बाद बाईसा की हालत बिगड़ गई और वह जल्द ही बेहोश हो गईं। उनके पिता उन्हें पास के हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया।
सुसाइड नोट जैसी पोस्ट से आया था नया मोड़
पुलिस को जल्द ही बताया गया, और उन्होंने आश्रम में उनके कमरे को सील कर दिया। बाद में रात में वे बॉडी को पोस्ट-मॉर्टम के लिए MDM हॉस्पिटल ले गए। हालाँकि, मामले ने तब एक अजीब मोड़ ले लिया जब उनकी मौत के लगभग चार घंटे बाद रात करीब 9.30 बजे उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर सुसाइड नोट जैसा एक पोस्ट आया। पोस्ट में “अग्नि परीक्षा,” “गुडबाय,” और “जस्टिस” का जिक्र था। अब पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि ये मौत कार्डियक अरेस्ट और फेफड़ों से जुड़ी बीमारी की वजह से हुई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।