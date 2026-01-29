एक वायरल वीडियो, विवाद और अब संदिग्ध मौत; साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर कई सवाल

संक्षेप: राजस्थान की मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में अचानक हुई मौत ने सबको सन्न कर दिया है। बताया जा रहा है कि जोधपुर के प्रेक्षा अस्पताल में उन्हें आश्रम से ब्रेन डेड हालत में लाया गया था।

राजस्थान की मशहूर कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध हालत में अचानक हुई मौत ने सबको सन्न कर दिया है। बताया जा रहा है कि जोधपुर के प्रेक्षा अस्पताल में उन्हें आश्रम से ब्रेन डेड हालत में लाया गया था। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। साध्वी की मौत को लेकर कई तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। कोई गलत इंजेक्शन लगाए जाने की बात कह रहा है तो कोई खुदकुशी के दावे कर रहा है। वहीं, कुछ लोग साजिश की आशंका जाहिर कर रहे हैं। वहीं, पुलिस का कहना है कि साध्वी की मौत की हर पहलू से जांच की जा रही है।

कम ही उम्र में राजस्थान में बेहद लोकप्रिय हो चुकीं प्रेम बाईसा एक मशहूर कथावाचक थीं। उनकी कथाओं में भारी भीड़ उमड़ती थी तो सोशल मीडिया पर भी लाखों लोग उन्हें फॉलो करते थे। वह मंहत वीरमनाथ की शिष्या थीं और अपने गुरु के साथ आश्रम में रहती थी। वह जन जीव कल्याण सेवा नाम की एक संस्था भी चलाती थीं। वह लगातार कथाओं की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थीं जिन्हें बड़ी संख्या में लोग लाइक करते थे।

वायरल वीडियो और कुछ लोगों पर परेशान करने का आरोप साध्वी की मौत के बाद छह महीने पहले का एक विवाद भी सुर्खियों में आ गया है। जुलाई 2025 में साध्वी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसमें साध्वी को एक पुरुष के गले लगते दिखाया गया था। वहीं, साध्वी ने वीडियो के साथ छेड़छाड़ का दावा करते हुए एक विवाद का जिक्र किया था। साध्वी प्रेम बाईसा ने बिना किसी का नाम लिए कुछ असमाजिक तत्वों पर बार-बार परेशान करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने 2-3 साल पहले आश्रम का चबूतरा तोड़ा बार-बार उनकी गाड़ी पर हमले कराए और अब बदनाम करने के लिए छेड़छाड़ करके वीडियो वायरल किया है।

मौत के बाद पोस्ट कैसे? साध्वी के मौत के करीब चार घंटे बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर प्रेम बाईसा के अकाउंट पर एक सुसाइड नोट अपलोड हुआ। जिसमें उन्होंने अलविदा कहते हुए मौत के बाद न्याय मिलने की उम्मीद जाहिर की? ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ खड़ा हुआ है कि क्या साध्वी ने खुदकुशी की और इससे पहले यह पोस्ट सोशल मीडिया पर शेड्यूल कर दिया था या फिर कोई और उनके सोशल मीडिया हैंडल्स को यूज कर रहा था।