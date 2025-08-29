राजस्थान में साधु बना हैवान, मंदिर पहुंचे लड़के को आश्रम ले जाकर कुकर्म किया; नाबालिग पर भी अटैक

राजस्थान में एक साधु का हैवान वाला रूप सामने आया है। उसने दर्शन के लिए मंदिर आए एक लड़के से कुकर्म किया। उसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक अन्य नाबालिग लड़के का भी यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। पता चलने पर गांववालों ने उसे जमकर पीटा फिर पुलिस के हवाले कर दिया।

राजस्थान में एक साधु का हैवान वाला रूप सामने आया है। उसने दर्शन के लिए मंदिर आए एक लड़के से कुकर्म किया। उसकी हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक अन्य नाबालिग लड़के का भी यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया। घटना का पता चलने पर गांववालों ने उसे जमकर पीटा फिर पुलिस के हवाले कर दिया।

राजस्थान के अलवर जिले में स्थित अपने आश्रम में एक साधु पर 22 साल के एक युवक के साथ कथित तौर पर कुकर्म करने और 17 साल के नाबालिग लड़के के साथ यौन उत्पीड़न का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह घटना गुरुवार को बलदेवगढ़ में पांडुपोल मेले के दौरान हुई। हनुमान मंदिर में दर्शन करने आए दो युवक भंवरानंद महाराज के साथ उनके आश्रम गए थे।

इसी दौरान साधु ने एक युवक के साथ गलत काम को अंजाम दिया। उसने दूसरे नाबालिग युवक पर भी यौन हमले का प्रयास किया। बाद में युवकों ने मेले में तैनात पुलिस से शिकायत की कि साधु ने उनमें से एक के साथ कुकर्म किया और दूसरे पर यौन हमला करने की कोशिश की।

पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि भंवरानंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। मामला दर्ज कर लिया गया है और राजगढ़ क्षेत्राधिकारी को जांच सौंप दी गई है। एसपी चौधरी ने कहा कि पीड़ितों की जल्द ही मेडिकल जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी।