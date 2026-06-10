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बहुत संभलकर बोलता हूं, किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं; बगैर नाम लिए सचिन पायलट दे दिया किसे जवाब

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, करौली, राजस्थान
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राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि सितंबर 2022 की घटना कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत नहीं थी, बल्कि सचिन पायलट के CM बनने की संभावना को लेकर MLA के बीच असहमति का परिणाम थी। जिसके बाद अब पायलट ने बिना किसी का नाम लिए अपना पक्ष रखा है।

बहुत संभलकर बोलता हूं, किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं; बगैर नाम लिए सचिन पायलट दे दिया किसे जवाब

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया तीखे हमलों के कुछ दिन बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि उनका व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, और वह बहुत संभलकर बोलते हैं, क्योंकि मुंह से एक बार जो बात निकल जाती है, तो वह वापस नहीं आती। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने साथ काम करने वाले सभी नेताओं का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे। पायलट ने यह बात करौली के सकरघटा में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए और किसी का नाम लिए बिना कही। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक जीवन और राजनीति में अनुशासन, संयम और धैर्य के महत्व पर भी जोर दिया।

राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा, 'मैं फिर कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, और आप सब जानते हो कि मैं बहुत संभलकर बोलता हूं। क्योंकि मुंह से एक बार जो बात निकल गई, वह वापस नहीं आती। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है, संयम जरूरी है, संतोष जरूरी है, सम्मान देना जरूरी है।'

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पायलट ने कहा, ‘मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, मैं प्रत्येक व्यक्ति का दिल से मान और सम्मान करता हूं, हमारे विचारों में मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन मन से कोई मतभेद नहीं है, और सच पूछो तो अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है।’

आगे उन्होंने कहा, 'राहुल गांधीजी हमेशा बोलते हैं कि और मैं भी कहता हूं कि हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, हमसे कोई असहमत भी हो, हमारी बात ना भी मानता हो, तो भी उसको मान-सम्मान, प्यार देकर उसके कंधे इतने दबा दो, कि अपने आप आपके साथ चल पड़े।'

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अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, 'दुनियाभर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, वह हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारी मां-बहनें बैठी हैं, जो संस्कार आप बच्चे को दोगे, वह आप पर निर्भर करता है। दुनिया क्या कहती, बोलती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम अपनी नई पीढ़ी को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार देंगे, तभी ये देश सही रास्ते पर चलेगा।'

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आगे पायलट ने माफी मांगते हुए नई पीढ़ी की सोच पर सवाल उठाए और कहा कि, 'माफ करना मैं देखता हूं आजकल नौजवानों के अंदर जो सोच पैदा हो गई है, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सबके पास दो-दो मोबाइल फोन जेबों में है और हर चीज की अतिश्योक्ति कर रहे हैं।'

राजनीतिक जीवन में अनुशासन और धैर्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ‘जीवन और राजनीति में अनुशासन, संयम और धैर्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमारी पहली प्राथमिकता देश और प्रदेश की जनता है, जबकि दूसरी प्राथमिकता हमारी विचारधारा और पार्टी है। जो मेहनत करता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।’

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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