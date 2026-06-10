बहुत संभलकर बोलता हूं, किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं; बगैर नाम लिए सचिन पायलट दे दिया किसे जवाब
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कहा था कि सितंबर 2022 की घटना कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत नहीं थी, बल्कि सचिन पायलट के CM बनने की संभावना को लेकर MLA के बीच असहमति का परिणाम थी। जिसके बाद अब पायलट ने बिना किसी का नाम लिए अपना पक्ष रखा है।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया तीखे हमलों के कुछ दिन बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने बुधवार को कहा कि उनका व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, और वह बहुत संभलकर बोलते हैं, क्योंकि मुंह से एक बार जो बात निकल जाती है, तो वह वापस नहीं आती। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने साथ काम करने वाले सभी नेताओं का सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे। पायलट ने यह बात करौली के सकरघटा में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए और किसी का नाम लिए बिना कही। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक जीवन और राजनीति में अनुशासन, संयम और धैर्य के महत्व पर भी जोर दिया।
राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा, 'मैं फिर कह रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, और आप सब जानते हो कि मैं बहुत संभलकर बोलता हूं। क्योंकि मुंह से एक बार जो बात निकल गई, वह वापस नहीं आती। इसलिए संघर्ष जरूरी है, सच्चाई के साथ खड़ा होना जरूरी है, संयम जरूरी है, संतोष जरूरी है, सम्मान देना जरूरी है।'
पायलट ने कहा, ‘मैं हमेशा से बोलता आया हूं कि जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जिनके साथ हमने काम किया है, मैं प्रत्येक व्यक्ति का दिल से मान और सम्मान करता हूं, हमारे विचारों में मतभेद हो भी सकते हैं, लेकिन मन से कोई मतभेद नहीं है, और सच पूछो तो अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है।’
आगे उन्होंने कहा, 'राहुल गांधीजी हमेशा बोलते हैं कि और मैं भी कहता हूं कि हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है, हमसे कोई असहमत भी हो, हमारी बात ना भी मानता हो, तो भी उसको मान-सम्मान, प्यार देकर उसके कंधे इतने दबा दो, कि अपने आप आपके साथ चल पड़े।'
अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, 'दुनियाभर के लोगों का व्यवहार कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, वह हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारी मां-बहनें बैठी हैं, जो संस्कार आप बच्चे को दोगे, वह आप पर निर्भर करता है। दुनिया क्या कहती, बोलती है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हम अपनी नई पीढ़ी को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार देंगे, तभी ये देश सही रास्ते पर चलेगा।'
आगे पायलट ने माफी मांगते हुए नई पीढ़ी की सोच पर सवाल उठाए और कहा कि, 'माफ करना मैं देखता हूं आजकल नौजवानों के अंदर जो सोच पैदा हो गई है, कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सबके पास दो-दो मोबाइल फोन जेबों में है और हर चीज की अतिश्योक्ति कर रहे हैं।'
राजनीतिक जीवन में अनुशासन और धैर्य के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ‘जीवन और राजनीति में अनुशासन, संयम और धैर्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमारी पहली प्राथमिकता देश और प्रदेश की जनता है, जबकि दूसरी प्राथमिकता हमारी विचारधारा और पार्टी है। जो मेहनत करता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।’
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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