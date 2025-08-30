सचिन पायलट ने सीएम बनने के लिए मांगा था समर्थन, बेनीवाल बोले- कलह का नतीजा थी बगावत

अशोक गहलोत के उस बयान पर सियासत गर्म है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा उनकी सरकार गिराने की कोशिशों में शामिल थे। अब हनुमान बेनीवाल का तगड़ा पलटवार भी सामने आया है।

अशोक गहलोत के सरकार गिराने की कोशिशों में शामिल होने के आरोपों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के संयोजक एवं सांसद हनुमान बेनीवाल ने तगड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मानेसर प्रकरण कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा था क्योंकि अशोक गहलोत जनता के हितों को भुलाकर मुख्यमंत्री बने रहने में जुट गए थे। बेनीवाल ने यह भी बताया कि चुनाव बाद सचिन पायलट ने उनसे समर्थन मांगा था।

सचिन पायलट ने मांगा था समर्थन हनुमान बेनीवाल ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा- अशोक गहलोत जी 2018 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद जब सचिन पायलट ने सीएम बनने के लिए मुझसे समर्थन मांगा था तब बिना किसी शर्त के मैने उनको सीएम बनाने के लिए RLP के तीन विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने की बात कह दी थी। मानेसर प्रकरण कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नतीजा थी क्योंकि जनता के हित भुलाकर आप सीएम बने रहने में लग गए थे।

आपके समय युवाओं के सपनों पर कुठाराघात बेनीवाल ने आगे कहा कि मेरा स्टैंड हमेशा जन भावना को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट था। मुझे आपके किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है कि आपकी सरकार गिराने से जुड़े मामले में मेरी क्या भूमिका थी? आप वयोवृद्ध नेता है इसलिए आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में यह बात हमेशा याद रखी जाएगी कि जिनके शासन काल में लाखों मेहनतकश युवाओं के सपनों के साथ सबसे ज्यादा कुठाराघात हुआ वह शासन काल आपका था।

आपने ऐक्शन नहीं लिया- बेनीवाल बेनीवाल ने कहा कि अशोक गहलोत जी आप यह क्यों भूल गए कि आपके सीएम रहते सीएमओ में बैठे अधिकारी और उनके नजदीकी नेता और वो लोग जिन्हें जनता आपका दलाल कहती थी, सभी की भूमिका पेपर लीक जैसे मामलों में थी। आपकी सरपरस्ती में जिन लोगों ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कार्यवाही करना तो दूर आपने एक शब्द तक नहीं बोला।

तालमेल नहीं बिठा सके हनुमान बेनीवाल ने कहा- आप अपनी कैबिनेट सदस्यों के साथ ही तालमेल नहीं बैठा सके इसलिए विधायकों को होटल में नजरबंद रखा और होटलों से सरकार चलाई। आपके शासन में राजस्थान अपराध के मामले में देश भर में एक नंबर पर आ गया, पेपर लीक में एक नंबर पर आ गया। इस तरह नैतिक रूप से आपको किसी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार ही नहीं है। आपने अपने आलाकमान की परिक्रमा करके 15 साल तक राजस्थान की जनता को ठगा।