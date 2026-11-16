'हम तो यह भी भूल गए कि…'; RSS चीफ मोहन भागवत ने जोधपुर में क्यों कही ऐसी बात

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जोधपुर के प्रांत शिविर में नशे पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के नशों से दूर रहने वाला व्यक्ति ही प्रसन्न रहता है, किसी भी तरह का नशा विनाशकारी होता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने राजस्थान के जोधपुर में आरएसएस के 4 दिवसीय प्रांत घोष शिविर ‘मरु निनाद 2026’ में बोलते हुए कहा कि किसी भी तरह का नशा विनाशकारी होता है।

मोहन भागवत ने कहा कि इस देश को एक प्रकार से नशे में ढाल दिया गया है। ब्रिटिश शासकों को 1857 में ही यह समझ आ गया था कि यहां उनकी पकड़ मजबूत नहीं है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब तक लोग जागरूक और सतर्क रहेंगे, तब तक उन्हें जीतना असंभव होगा, इसलिए उन्होंने लोगों को बेहोश करने का फैसला किया। उन्होंने हमारी मौजूदा व्यवस्थाओं को खत्म कर अपनी व्यवस्थाएं थोप दीं। उन्होंने हमारे शिक्षा ढांचे को नष्ट कर दिया और उसकी जगह अपना ढांचा लागू कर दिया। नतीजतन, जो लोग कभी समृद्ध थे, वे गरीब हो गए। इन व्यवस्थाओं को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया था ताकि ऐसा ही परिणाम निकले। यह 'नशा' असल में अज्ञानता का नशा था। हम तो यह भी भूल गए कि हम कौन थे। किसी भी तरह का नशा विनाशकारी होता है।

भारत को मजबूत होते नहीं देखना चाहती दुनिया आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत सभी के लिए उम्मीद की किरण है। फिर भी दुनिया की स्थिति काफी अजीब है, अपने स्वार्थ के कारण दूसरे नहीं चाहते कि भारत मजबूत बने, इसलिए आगे बढ़ते भारत को तोड़ने, आंतरिक संघर्ष भड़काने, छोटी-छोटी पहचानों को बड़ा करके विभाजन पैदा करने और फूट डालने की कोशिशें की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि जिन राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल कभी अंग्रेजों ने किया था, उन्हीं का इस्तेमाल अब दुनिया की बुरी ताकतों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे हालात में, यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी एकता को याद रखें। धर्म इस राष्ट्र को जोड़ने वाला सूत्र है, एक ऐसा जीवन जो धर्म में निहित हो, ऐसी जीवनशैली को विकसित करने की सख्त जरूरत है और इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना काम करता है।

संस्कारित समाज से देश बनेगा महान भागवत मोहन भागवत ने कहा है कि संस्कारित समाज से देश महान बनेगा और संगीत इसका एक माध्यम है। सभी प्रकार के नशों से दूर रहने वाला व्यक्ति ही प्रसन्न रहता है। संघ का मानना है कि संस्कारवान व्यक्ति ही देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकता है। दूसरों के सुख-दुख में काम आने वाला व्यक्ति समाज को जोड़ता है। उन्होंने कहा कि संगीत सिर्फ महफिल में ही जरूरी नहीं बल्कि रण आंगन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारा अपना रण संगीत भी होना चाहिए, क्योंकि संगीत से ही स्वाभिमान का भाव जगता है।

मोहन भागवत ने कहा कि शिविर में घोष का वादन देखा है किंतु इसके पीछे संस्कार तथा अनुशासन छिपा है, जो सबको साथ लेने का मार्ग प्रशस्त करता है। अपने देश में रण संगीत की पुरानी परंपरा है। भगवत गीता में इसका वर्णन आया है। प्रणव, पांच्यजन्य तथा शंखाश्चय आदि ऐसे नाम आते हैं। अनेक एकल गीत, संगीत, घोष आदि के माध्यम से संघ संगीत का एक घराना बन गया है। अब भारतीय संगीत में रण संगीत भी है। संघ के संगीतकार व्यवसायिक संगीतकार नहीं हैं। संगीत एक कला है। जिसमें भारतीय जीवन पद्धति, जीवन संस्कार, तथा जीवन मूल्य समाहित है। सुंदर गीत के माध्यम से वातावरण बनता है तथा भाव पैदा होता है।

उन्होंने कहा कि संघ में व्यक्तिगत वादन नहीं होता है। सभी मिलकर बजाते हैं। और ऐसे ही वादन करते हुए। सबके मन आपस में मिल जाते हैं। एक साथ किसी स्थान पर एकत्रित होना, साथ में मिलकर रहना तथा मिलकर कुछ श्रेष्ठ करना यही संघ की पद्धति है संगीत के अच्छे समीक्षक उसके विशेषज्ञ नहीं बल्कि श्रोता होते हैं।