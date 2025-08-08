शादी की पहली रात पेट में दर्द, अगले दिन दुआ मांगने पहुंची अजमेर शरीफ; फिर पति को दिखी नहीं

Rajasthan News Today: राजस्थान के अजमेर के कमला बावड़ी निवासी प्रमोद कुमार की शादी की खुशी एक दिन में ही छिन गई, जब उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर अजमेर शरीफ से फरार हो गई।

राजस्थान के अजमेर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शख्स की शादी की खुशी 24 घंटे में ही छिन गई। वह नई नवेली पत्नी के साथ दुआ मांगने अजमेर शरीफ पहुंचा था, लेकिन उसे क्या पता था, जिस पत्नी के साथ वह दुआ मांगने आया है, वह लुटेरी दुल्हन निकलेगी, और धोखा देकर फरार हो जाएगी। अब पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

क्या है पूरा मामला अजमेर के कमला बावड़ी निवासी प्रमोद कुमार की शादी अधिक उम्र होने के कारण नहीं हो रही थी। इस बीच वह मनीषा नाम की एक महिला के संपर्क में आया। महिला ने प्रमोद की शादी कराने का वादा किया। इसके बाद मनीषा ने उत्तर प्रदेश की रहने वाली चांदनी नाम की लड़की की तस्वीर दिखाई।

प्रमोद ने आगे बताया कि मनीषा ने कहा कि चांदनी गरीब परिवार से है। अगर पसंद है तो वह दोनों की शादी करा सकती है। प्रमोद को चांदनी पसंद आई और शादी की मंजूरी दे दी। इसके बाद मनीषा ने शादी के खर्च के नाम पर प्रमोद से 1.80 लाख रुपये ले लिए। पैसे लेने के बाद मनीषा ने प्रमोदी और चांदनी की शादी अजमेर के आर्य समाज मंदिर में करवा दी।

शादी की पहली रात पेट दर्द की शिकायत प्रमोद ने आगे बताया कि वह शादी के बाद खुशी-खुशी घर गया। पहली रात को चांदनी ने कहा कि उसके पेट में दर्द है। अगले दिन चांदनी ने अजमेर दरगाह जाने की बात कही है। चांदनी की इच्छा के अनुसार, प्रमोद उसे वहां ले गया। दरगाह पहुंचने के बाद चांदनी ने मौका देखकर फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी प्रमोद को वह नहीं मिली तो उसे ठगी का अहसास हुआ। इसके बाद उसने थाने में मनीषा और चांदनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।