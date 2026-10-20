रितु बराला मारपीट: जयपुर कमिश्नरेट में अड़े डोटासरा, बोले- FIR तक डटे रहेंगे
दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में राजस्थान कांग्रेस ने सख्त रुख अपनाया है।
दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता रितु बराला के साथ कथित मारपीट का आरोप लगाते हुए राजस्थान कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस नेताओं और लीगल टीम के साथ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और संबंधित दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी के निर्देश पर डोटासरा ने पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात कर कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, वे कमिश्नरेट से वापस नहीं लौटेंगे।
जीरो FIR दर्ज करने की मांग
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अचानक रितु बराला और पार्टी की लीगल टीम के साथ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंच गए। उन्होंने संबंधित महिला कांस्टेबल के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वे कमिश्नरेट से नहीं जाएंगे।
कमिश्नर से फोन पर हुई बात
रितु बराला के मामले में कांग्रेस ने पहले थाने और फिर पुलिस कमिश्नरेट का रुख किया। सोमवार को गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी की लीगल टीम और कांग्रेस नेताओं के साथ कमिश्नरेट पहुंचे। हालांकि, वहां पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल मौजूद नहीं मिले। इसके बाद डोटासरा ने उनसे फोन पर बात की और मामले में तत्काल जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई।
FIR तक डटे रहेंगे
डोटासरा ने कमिश्नर से कहा कि रितु बराला के साथ मारपीट हुई है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इस मामले को व्यक्तिगत मुद्दा नहीं बनाया जाए। कांग्रेस की मांग है कि शिकायत पर कानूनी कार्रवाई की जाए और पीड़िता को न्याय मिले। डोटासरा ने दो टूक कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक वे वहां से जाने वाले नहीं हैं। उनके इस रुख से पुलिस कमिश्नरेट में मामला चर्चा का विषय बन गया।
पहले मोती डूंगरी थाने पहुंची थी कांग्रेस की टीम
पुलिस कमिश्नरेट पहुंचने से पहले कांग्रेस की लीगल टीम रितु बराला को लेकर जयपुर के मोती डूंगरी थाने पहुंची थी। वहां कांग्रेस की लीगल टीम ने थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी। हालांकि, थाने से उन्हें पुलिस कमिश्नरेट जाने के लिए कहा गया। इसके बाद कांग्रेस नेता और रितु बराला कमिश्नरेट पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मामले में शिकायत दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
या तो हमारी FIR दर्ज होगी या हम पर एफआईआर
पुलिस कमिश्नरेट में मीडिया से बातचीत करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने मामले को लेकर आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रितु बराला के साथ कथित मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज करवाने आई है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ता के साथ दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। रितु के साथ मारपीट की गई और उसका गला दबाया गया। घटना के बाद रितु कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहीं। डोटासरा ने कहा कि या तो हमारी एफआईआर दर्ज होगी या फिर हम पर एफआईआर दर्ज होगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।