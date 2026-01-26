झंडा फहराने के बाद IAS टीना डाबी से हो गई 'बड़ी चूक', वीडियो हो रहा जमकर वायरल

संक्षेप: वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं। वहीं कई यूजर्स का कहना है कि काम के बोझ के चलते ऐसा होना स्वाभाविक है।

राजस्थान के बाड़मेर की जिलाधिकारी टीना डाबी अक्सर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं। टीना डाबी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा जिसमें वे गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने के बाद सैल्यूट करने के समय हड़बड़ाती हुई नजर आ रही हैं। टीना दिशा को लेकर काफी कन्फ्यूज नजर आईं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा में सैल्यूट करना है।

दरअसल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण के दौरान पुलिस अधिकारी, स्कूल के बच्चे और अन्य स्टाफ मौजूद था। इस दौरान राष्ट्रगान बज रहा था तो था तो सभी अनुशासन में थे और तय प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे। इस दौरान टीना ने ध्वजारोहण किया और सैल्यूट करने के लिए तिरछी खड़ी हो गईं।

सुरक्षाकर्मी ने की मदद आईएएस अधिकारी को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि उन्हें सैल्यूट करने के लिए किसी दिशा में मुड़ना है। वे थोड़ी देर इधर-उधर भी मुड़ती हैं। इस दौरान उनके पीछे मौजूद सुरक्षाकर्मी ने उन्हें इशारा कर सही दिशा की जानकारी दी। वीडियो में ऐसा सा लग रहा है कि उन्‍हें पता ही नहीं है कि झंडा फहराने के बाद क्या करना है। कार्यक्रम का अब ये छोटा सा पल सोशल मीडिया पर यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं। वहीं कई यूजर्स का कहना है कि काम के बोझ के चलते ऐसा होना स्वाभाविक है।