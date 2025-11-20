भारत-PAK बॉर्डर के पास क्रैश हुआ रिमोट से चलने वाला एयरक्राफ्ट, IAF ने क्या बताया?

संक्षेप: IAF Aircraft Crash Jaisalmer News: रामगढ़ पुलिस स्टेशन के सहायक उप-निरीक्षक (ASI) प्रेम शंकर ने बताया कि मानवरहित हवाई वाहन (UAV) को भारत-पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित चक नंबर 3, सत्तार माइनर के एक खेत से बरामद किया गया है।

राजस्थान के जैसलमेर में आज भारतीय वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया। हालांकि कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है क्योंकि यह रिमोट से चलने वाला विमान था और इसमें किसी व्यक्ति या कहें एयरफोर्स पायलट की उपस्थिति नहीं थी। इस घटना में किसी भी व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

जहां यह हादसा हुआ है,वह भारत-पाक सीमा के पास पड़ता है। भारतीय वायुसेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि एक IAF रिमोट से संचालित विमान (RPA), जो एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था, इंजन में खराबी आने के बाद जैसलमेर के पास सुरक्षित रूप से आपात लैंडिंग के लिए मजबूर हुआ।" RPA भारतीय वायु सेना की टोही (reconnaissance) और निगरानी (surveillance) क्षमताओं का एक अभिन्न अंग है। वायु सेना ने आगे बताया कि RPA को एक खाली खेत में उतारा गया, जिसके परिणामस्वरूप जमीन पर कोई नुकसान नहीं हुआ और खुद RPA को भी न्यूनतम क्षति हुई।