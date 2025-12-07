राजस्थान में शीतलहर से राहत, 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान; 12 दिसंबर तक कैसा रहेगा मौसम?

संक्षेप: मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने जानकारी देते हुए बताया, एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।

राजस्‍थान के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने जानकारी देते हुए बताया, एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जयपुर स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, एक नए कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से आने वाले कुछ दिन राज्य के कुछ भागों में आंशिक बादल छाए रहने और राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, वहीं कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होगी और शीतलहर से राहत मिलेगी।

विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिन शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान चार डिग्री से ऊपर और अधिकांश भागों में 10 डिग्री से ऊपर (सामान्य के आसपास) रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि फतेहपुर में शनिवार रात न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने बताया, 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना बनी हुई है। राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही हिस्सों में ऐसे मौसम के आसार बने हुए हैं। राज्य के किसी भी हिस्सों में इन दिनों के दौरान कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है।