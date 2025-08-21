राजस्थान: शख्स ने गोद ली बेटी को बनाया शिकार, रेप व हत्या के मामले में 14 साल बाद निकला था जेल से बाहर

जेल से रिहा होने के बाद वह सेवर कस्बे में रहने लगा और एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद वह भी उसके साथ मजदूरी करने लगा। धीरे-धीरे आरोपी उस आदमी के घर तक पहुंचने लगा और उसके परिजनों का भी भरोसा जीत लिया।

राजस्थान के भरतपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ऐसे आदतन यौन अपराधी को एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो इसी जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काटकर जेल से बाहर आया था।

पुलिस अधीक्षक दिंगत आनंद ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गत 25 जून को एक युवती ने मोहम्मद अरशद उर्फ लायक (37) के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने उसे सोमवार को बिहार के पास नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी शख्स ने जिसे गोद लिया था, उसी नाबालिग के साथ वह करीब डेढ़ साल से लगातार रेप करता रहा। आरोपी पीड़िता को धमकी देता था, जिससे वह किसी को बताए नहीं और वह खुद ही उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाता था। पीड़िता ने परेशान होकर अपनी मां को पूरी आपबीती बताई।

उन्होंने बताया कि पूछताछ में पुलिस को पता चला कि यह वही शख्स है जिसके खिलाफ 2007 में पहाड़ी थाने में एक नाबालिग का रेप करके उसकी हत्या करने का मामला दर्ज हुआ था। उस जघन्य अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह पिछले वर्ष 2024 में ही कोलकाता की जेल से रिहा हुआ था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है और वह लगातार मासूम बच्चों और बच्चियों को अपना शिकार बनाता है।

जेल से रिहा होने के बाद वह सेवर कस्बे में रहने लगा और एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद वह भी उसके साथ मजदूरी करने लगा। धीरे-धीरे आरोपी उस आदमी के घर तक पहुंचने लगा और उसके परिजनों का भी भरोसा जीत लिया। आरोपी जिस व्यक्ति के साथ मेहनत-मजदूरी करता था, उसकी मौत पिछले साल हो गई। इसके बाद उसने उसकी पत्नी के करीबियां बढ़ाईं और बहला-फुसलाकर उसकी 15 साल की बेटी को गोद ले लिया था।