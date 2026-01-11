Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़red and orange alert for fog and cold wave in rajasthan weather
राजस्थान में जमा देने वाली ठंछ, फतेहपुर में -2 डिग्री तापमान; रेड और ऑरेंज अलर्ट

राजस्थान में जमा देने वाली ठंछ, फतेहपुर में -2 डिग्री तापमान; रेड और ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप:

Rajasthan Mausam: राजस्थान के कुछ हिस्सों में रविवार को भीषण शीतलहर की स्थिति दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से राजस्थान के कुछ जिलों में कोहरे के साथ गंभीर शीतलहर का रेड अलर्ट तो कुछ जिलों में ऑरेज अलर्ट जारी किया गया है।

Jan 11, 2026 07:22 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजस्थान में भी सर्दी का सितम जारी है। रविवार को राजस्थान के कुछ इलाकों में भीषण शीतलहर चली और पूर्वी तथा पश्चिमी हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने 12 और 13 जनवरी को राजस्थान के अलग-अलग जिलों में कड़ाके की शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी दी है। राजस्थान के कुछ जिलों में इसको लेकर रेड अलर्ट तो कुछ जिलों में ऑरेज अलर्ट जारी किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

देखा जा रहा घना कोहरा

राजस्थान में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। राजधानी जयपुर में रविवार सुबह 9.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर अत्यंत घना कोहरा देखा गया, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा दर्ज किया गया।

फतेहपुर में माइनस 2 डिग्री न्यूनतम तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, फतेहपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान शून्य से दो डिग्री जबकि नौगौर में शून्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया। पिलानी में न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री, सीकर में 1.7 डिग्री, बीकानेर के लूणकरनसर में 1.9 डिग्री, झुंझुनू में 1.9 डिग्री और चूरू में भी 2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ जिलों घने कोहरे के साथ तीव्र शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है।

कहां रेड और ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान झुंझुनू, सीकर, चुरू, डिडवाना कुचामन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे के साथ गंभीर शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोटपुतली बहरोड़, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे के साथ गंभीर शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

rajasthan weather

12 जनवरी को किन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 12 जनवरी को चुरू, डिडवाना कुचामन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे के साथ गंभीर शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे के साथ गंभीर शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अलवर, डीग, करौली खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather Weather News Rajasthan News अन्य..
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।