परमाणु प्लांट में भी RDX लगा दिया है; अजमेर में मिली धमकी में क्या-क्या कहा गया, पुतिन का भी जिक्र

Hindi Newsराजस्थान न्यूज़RDX planted at the nuclear plant, Putin was also mentioned in the threat received in Ajmer
Dec 04, 2025 09:40 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के अजमेर में गुरुवार को उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब वहां जिला प्रशासन को बम की धमकी वाला एक ईमेल मिला था। इस धमकी में केवल अजमेर की दो जगहों का ही जिक्र नहीं था, बल्कि तमिलनाडु के परमाणु प्लांट का भी जिक्र था। जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उस ईमेल में बताई गई जगहों पर तलाशी के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ईमेल में दावा किया गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह, जिला कलेक्ट्रेट और तमिलनाडु के कुडनकुलम स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में RDX वाले विस्फोटक लगाए गए हैं, साथ ही उसमें चेतावनी दी गई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान ये बम फट जाएंगे। हालांकि सघन तलाशी अभियान के बाद पुलिस को बताए गए स्थानों से कुछ भी चिंता बढ़ाने वाला सामान नहीं मिला।

टाइम्स ऑफ इंडिया कि रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि, धमकी भरा ईमेल दोपहर के करीब अजमेर कलेक्ट्रेट को मिला था। इसमें दावा किया गया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, कलेक्ट्रेट परिसर और कुडनकुलम एटॉमिक प्लांट में चार RDX वाले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगाए गए हैं। इस ईमेल में यह भी चेतावनी दी गई थी कि राष्ट्रपति पुतिन के आने पर यह बम फटेंगे।

अजमेर की पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने इस धमकी भरे ईमेल की जानकारी देते हुए कहा, 'एक धमकी भरा ईमेल आया था, जिसमें सुरक्षा से जुड़ी कुछ चिंताएं पैदा हुई थीं, उसी के आधार पर हमने कलेक्ट्रेट परिसर और दरगाह परिसर को खाली करवाकर उनकी सघन जांच की, लेकिन कोई चिंताजनक बात सामने नहीं आई, अगर ऐसा कुछ होता तो हम आपको जरूर बताते। ईमेल में धमकी दी गई थी और उसके आधार पर हमने जांच की कार्रवाई की।'

राणा ने कहा कि धमकी भरा मेल सामने आने के बाद सभी डिपार्टमेंट को तुरंत अलर्ट कर दिया गया था और पुलिस कर्मियों ने डॉग स्क्वाड के साथ अजमेर दरगाह और अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर की सघन जांच की। उन्होंने बताया कि ईमेल मिलने के बाद CID (क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट), ATS (एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड), डॉग स्क्वॉड और बम डिस्पोजल यूनिट की टीमों को प्रभावित जगहों पर तैनात किया गया। इसके अलावा चार पुलिस स्टेशनों के पुलिसकर्मियों ने अतिरिक्त फोर्स के साथ मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल करके सिस्टमैटिक चेकिंग करते हुए इस अभियान को पूरा किया।

जांच के दौरान अजमेर शरीफ दरगाह में लोगों का प्रवेश कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, जिसके चलते मुख्य द्वार के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। साथ ही एहतियात बरतते हुए पुलिस ने दरगाह के आसपास के पूरे इलाके को घेर लिया था और सर्च पूरी होने तक सभी आने वाले लोगों को रोक दिया था।

अधिकारी ने बताया कि इस ऑपरेशन की निगरानी के लिए तीन सिविक बॉडी कमिश्नर और नौ पुलिस स्टेशनों के SHO (स्टेशन हाउस ऑफिसर) समेत सीनियर अधिकारियों को मौके पर तैनात किया गया था। पुलिस ने कहा कि धमकी भरे ईमेल के सोर्स का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

