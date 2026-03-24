RBSE Rajasthan Board Exam: परीक्षा का तनाव होगा आधा, 10वीं के बच्चों को साल में दो बार मिलेगा पास होने का मौका
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दसवीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए साल में दो बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे उनकी टेंशन घटेगी।
बोर्ड परीक्षाओं का नाम सुनते ही अक्सर छात्रों के माथे पर पसीना आ जाता है। 'बोर्ड्स हैं, पढ़ाई करो', ये वो जुमला है जो हर घर में गूंजता है और बच्चों पर एक अजीब सा मानसिक दबाव बना देता है। लेकिन कैसा हो अगर आपको यह पता चले कि अब बोर्ड परीक्षा का यह हौव्वा हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? जी हां, राजस्थान के लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक बेहद शानदार और सुकून देने वाली सौगात लेकर आया है। अगर आप या आपके घर में कोई भी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) का छात्र है, तो यह खबर यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। यहां पढ़ें राजस्थान 10वीं रिजल्ट लाइव अपडेट्स। राजस्थान सरकार और शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत स्कूली शिक्षा के ढांचे में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव करने की ठान ली है, जो छात्रों के कंधों से नंबरों का भारी-भरकम बोझ काफी हद तक हल्का कर देगा। बीते दिनों यह खुशखबरी राजस्थान बोर्ड की तरफ से दी गई थी।
साल 2027 से बदल जाएगा बोर्ड का पूरा सिस्टम
आरबीएसई (RBSE) की ओर से एक्स पर और हालिया आधिकारिक जानकारियों में यह अहम अपडेट साझा किया गया है कि अगले शैक्षणिक सत्र यानी साल 2026-27 से राज्य में 10वीं की माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन साल में एक बार नहीं, बल्कि दो बार करवाया जाएगा। राजस्थान बोर्ड अब पूरी तरह से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की तर्ज पर यह बड़ा कदम उठाने जा रहा है।
मौजूदा वक्त में अगर किसी छात्र के नंबर कम आ जाएं या वह किसी विषय में फेल हो जाए, तो उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा या फिर पूरे एक साल का लंबा और थकाऊ इंतजार करना पड़ता है। लेकिन नई व्यवस्था इस 'एक साल की बर्बादी' के डर को जड़ से खत्म कर देगी। नए प्रस्तावित ब्लूप्रिंट के मुताबिक, मुख्य परीक्षाओं का पहला चरण फरवरी-मार्च के महीने में आयोजित करवाया जाएगा। वहीं, जब इस पहले चरण के नतीजे घोषित हो जाएंगे, तो उसके तुरंत बाद मई-जून के महीने में दूसरे चरण की परीक्षाओं का आयोजन होगा।
राजस्थान बोर्ड रिजल्ट (Rajasthan Result) 2026 यहां देखें
नए नियमों को समझना है बेहद जरूरी
इस नए सिस्टम का फायदा उठाने के लिए बोर्ड ने कुछ स्पष्ट नियम तय किए हैं:
पहला चरण है अनिवार्य: सभी छात्रों को पहले चरण (फरवरी-मार्च) की बोर्ड परीक्षाओं में बैठना पूरी तरह से अनिवार्य होगा। कोई भी छात्र इन परीक्षाओं को छोड़कर सीधे दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा।
स्कोर सुधारने का शानदार मौका: अगर पहले चरण में आपके अंक उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं, तो आप किन्हीं 3 विषयों को चुनकर दूसरे चरण में उनके अंक सुधारने के लिए परीक्षा दे सकेंगे।
फेल छात्रों के लिए नई उम्मीद: जो छात्र दुर्भाग्यवश फेल हो जाएंगे या जिनकी सप्लीमेंट्री आएगी, उन्हें भी 3 विषयों के लिए दोबारा परीक्षा में बैठने का सीधा मौका मिलेगा।
मिलेगा 'बेस्ट ऑफ टू' का फायदा: दोनों परीक्षाएं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर ही आधारित होंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि अंतिम परिणाम तैयार करते समय दोनों परीक्षाओं में से जिस भी प्रयास में छात्र के अंक ज्यादा होंगे, बोर्ड उसी को मान्य करेगा।
आखिर क्यों उठाया जा रहा है यह बड़ा कदम?
इस बड़े बदलाव का सीधा और सबसे अहम मकसद छात्रों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करना है। 'हाई-स्टेक' परीक्षाओं के डर से कई बार होनहार बच्चे भी अपना 100% नहीं दे पाते। साल में दो बार परीक्षा होने से एक बार में पूरा सिलेबस याद रखने और एक ही दिन में अपना बेस्ट देने का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। इससे ड्रॉपआउट दर घटेगी और बच्चों की वास्वतिक सीखने की क्षमता में सुधार आएगा। बोर्ड ने इस चुनौती से निपटने के लिए अधिक प्रश्नपत्र बनाने, परीक्षा केंद्रों के प्रबंधन और शिक्षकों की ट्रेनिंग पर अभी से काम शुरू कर दिया है।
RBSE 10वीं रिजल्ट 2026 का इंतजार खत्म
नए नियमों की खुशखबरी के साथ-साथ वर्तमान सत्र के छात्रों के लिए भी बड़ी हलचल है। राजस्थान बोर्ड की ओर से RBSE 10th Result 2026 को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज 24 मार्च 2026 को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे अपना रोल नंबर तैयार रखें। नतीजे आते ही आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या rajresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
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हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव