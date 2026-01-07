Hindustan Hindi News
मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूं...; सरकारी दफ्तर में धरना पर बैठ गए रविंद्र सिंह भाटी, ये मांग

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बाड़मेर के शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी जमीन पर बैठकर ऐसा कहते दिखाई-सुनाई देते हैं। आखिर क्या है उनकी मांग? क्यों सरकारी अधिकारी के दफ्तर में जमीन पर बैठ गए?

Jan 07, 2026 04:08 pm IST लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेर
आप सॉल्यूशन ले आओ..., लिखकर मुझे दे दो मैं चला जाऊंगा। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं दोगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बाड़मेर के शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी जमीन पर बैठकर ऐसा कहते दिखाई-सुनाई देते हैं। आखिर क्या है उनकी मांग? क्यों सरकारी अधिकारी के दफ्तर में जमीन पर बैठ गए? जानिए वायरल वीडियो का पूरा मामला।

पानी की समस्या को लेकर टकराव

दरअसल बाड़मेर के शिव विधानसभा में पानी संकट एक बड़े टकराव में बदल गया है। ये पूरी घटना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) कार्यालय की है। जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा हुआ है, इसके चलते जनता काफी परेशान है। इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मोर्चा खोल दिया है।

अधिकारी के गोल-मोल जवाब से बिफर गए भाटी

भाटी अधिकारियों के पास मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे कि तभी अफसरों ने गोल-मोल जवाब देने शुरू कर दिए। अधिकारी बोले- अतिरिक्त प्लान बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। इससे भाटी बिफर गए और वहीं जमीन पर बैठ गए और बोले- आप सॉल्यूशन ले आओ..., लिखकर मुझे दे दो मैं चला जाऊंगा। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं दोगे मैं यहीं बैठा रहूंगा।

मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं बैठा हूं…

भाटी ने आगे कहा- मुझे लिखित में दे दें आप कि साहब इतने दिन में इन लोगों के यहां पानी पहुंचा देंगे। आम आदमी गरीब आदमी परेशान है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेदारी ले इसकी। मैं कहीं न जा रहा। यहीं बैठा हूं। भाटी ने कहा- आप इतने दिनों से लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हो, तो मैं आज यहां धरना पर बैठता हूं और वो कुर्सी छोड़कर जमीन पर बैठ गए। सोशल मीडिया पर शेयर हो रही पोस्ट में टेंट की तस्वीर भी वायरल हो रही है कि भाटी आगे भी धरना देंगे।

