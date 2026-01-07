मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं बैठा हूं...; सरकारी दफ्तर में धरना पर बैठ गए रविंद्र सिंह भाटी, ये मांग

संक्षेप: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बाड़मेर के शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी जमीन पर बैठकर ऐसा कहते दिखाई-सुनाई देते हैं। आखिर क्या है उनकी मांग? क्यों सरकारी अधिकारी के दफ्तर में जमीन पर बैठ गए?

आप सॉल्यूशन ले आओ..., लिखकर मुझे दे दो मैं चला जाऊंगा। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं दोगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बाड़मेर के शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी जमीन पर बैठकर ऐसा कहते दिखाई-सुनाई देते हैं। आखिर क्या है उनकी मांग? क्यों सरकारी अधिकारी के दफ्तर में जमीन पर बैठ गए? जानिए वायरल वीडियो का पूरा मामला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पानी की समस्या को लेकर टकराव दरअसल बाड़मेर के शिव विधानसभा में पानी संकट एक बड़े टकराव में बदल गया है। ये पूरी घटना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) कार्यालय की है। जल जीवन मिशन के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन का काम अधूरा पड़ा हुआ है, इसके चलते जनता काफी परेशान है। इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मोर्चा खोल दिया है।

अधिकारी के गोल-मोल जवाब से बिफर गए भाटी भाटी अधिकारियों के पास मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे कि तभी अफसरों ने गोल-मोल जवाब देने शुरू कर दिए। अधिकारी बोले- अतिरिक्त प्लान बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। इससे भाटी बिफर गए और वहीं जमीन पर बैठ गए और बोले- आप सॉल्यूशन ले आओ..., लिखकर मुझे दे दो मैं चला जाऊंगा। जब तक आप सॉल्यूशन नहीं दोगे मैं यहीं बैठा रहूंगा।