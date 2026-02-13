Hindustan Hindi News
Feb 13, 2026 11:48 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, बाड़मेर
बुजुर्ग को कंधे पर बैठाकर 1 Km पैदल चले रविंद्र भाटी, पदयात्रा में शामिल विधायक जमीन पर सोए- VIDEO

शिव (बाड़मेर) से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा बुजुर्ग को कंधे पर बैठाकर करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चलने का वीडियो सामने आया है। भाटी गुरुवार रात जोधपुर के बालेसर में ओरण बचाओ पदयात्रा में शामिल हुए थे। यहां उन्होंने पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह को अपने कंधों पर बैठाया और पदयात्रा की। एक तस्वीर और सामने आई है, जिसमें भाटी पदयात्रियों के साथ जमीन पर सोते दिखाई पड़ रहे हैं।

धरने पर बैठना हंसी का खेल नहीं

विधायक ने बालेसर में ही पदयात्रियों के साथ रात बिताई। जमीन पर सोने और बुजुर्ग पर्यावरण प्रेमी को कंधे पर बैठाकर चलने का फोटो-वीडियो सामने आया है। भाटी ने कहा- एक रात घर से बाहर रहने पर फोन आ जाता है, लेकिन 32 दिन सब कुछ छोड़कर बैठना हंसी का खेल (आसान) नहीं। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं। न बीजेपी ने कुछ दिया न कांग्रेस ने।

क्या है ओरण बताओ पदयात्रा

जैसलमेर के तनोट माता मंदिर से 21 जनवरी को आरंभ हुई ‘ओरण बचाओ पदयात्रा’ गुरुवार रात जोधपुर जिले के बालेसर पहुंची, जहां यात्रियों ने चामुंडा माता मंदिर में रात्रि विश्राम किया।

सुमेर सिंह और भोपाल सिंह के नेतृत्व में यह यात्रा जयपुर की दिशा में आगे बढ़ रही है। करीब 725 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस पदयात्रा में 10 वर्ष के बच्चों से लेकर 75 वर्ष तक के बुजुर्ग सहभागी हैं।

इस अभियान का मकसद ओरण भूमि को ‘विकास’ के नाम पर हो रहे अतिक्रमण और समाप्ति से बचाना है। स्थानीय समुदाय इसे अपने पूर्वजों की धरोहर और पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण आधारशिला मानता है।

कौन हैं रविंद्र सिंह भाटी

रविंद्र सिंह भाटी राजस्थान के युवा और चर्चित निर्दलीय विधायक हैं। वे बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से चुने गए हैं। छात्र राजनीति से उभरकर उन्होंने युवाओं के बीच मजबूत पहचान बनाई। भाटी पहले छात्रसंघ चुनावों में सक्रिय रहे हैं। वे क्षेत्रीय अस्मिता, किसानों के सवाल और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं, जिससे पश्चिमी राजस्थान में उनकी खास लोकप्रियता बनी हुई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

