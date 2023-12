Hindi News राजस्थान Sukhdev Singh Gogamedi Murder LIVE : सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से राजस्थान में तनाव, जयपुर में समर्थकों का हंगामा LIVE UPDATES रिफ्रेश Sukhdev Singh Gogamedi Murder LIVE : सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या से राजस्थान में तनाव, जयपुर में समर्थकों का हंगामा Rajput Karni Sena Chief Murder Live Updates :राजस्थान में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेशाध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार दोपहर को जयपुर में बदमाशों ने गोली मारकर कर हत्या कर दी।

Jaipur : Rajput community Members protest outside a Jaipur hospital, where mortal remains of Sukhdev Singh Gogamedi, national president of Rashtriya Rajput Karni Sena have been kept. He was shot dead by unidentified bike-borne criminals in Rajasthan's Jaipur today. (ANI)