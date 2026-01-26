Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़rajneeti me dil tode bhi jate hain dukhae bhi jate hain said vasundhara raje
'राजनीति में दिल तोड़े भी जाते हैं और दुखाये भी जाते हैं', क्यों बोलीं वसुन्धरा राजे

'राजनीति में दिल तोड़े भी जाते हैं और दुखाये भी जाते हैं', क्यों बोलीं वसुन्धरा राजे

संक्षेप:

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि किसी का दिल दुखाना और दिल तोड़ना भी हिंसा है, लेकिन राजनीति में दिल तोड़े भी जाते हैं और दिल दुखाये भी जाते हैं। वसुंधरा राजे सोमवार को डीडवाना-कुचामन जिले के छोटी खाटू में आचार्य महाश्रमण मर्यादा महोत्सव में बोल रही थी।

Jan 26, 2026 06:54 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि किसी का दिल दुखाना और दिल तोड़ना भी हिंसा है, लेकिन राजनीति में दिल तोड़े भी जाते हैं और दिल दुखाये भी जाते हैं। वसुंधरा राजे सोमवार को डीडवाना-कुचामन जिले के छोटी खाटू में आचार्य महाश्रमण मर्यादा महोत्सव में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि जैन धर्म अहिंसा पर आधारित है और किसी भी जीव और प्राणी के जीवन को नुकसान पहुंचाना हिंसा मानी गई है, लेकिन हथियार से हिंसा करना या किसी को मारना-पीटना ही हिंसा नहीं है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वसुंधरा राजे ने कहा कि किसी का दिल दुखाना और किसी का दिल तोड़ना भी हिंसा है, लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा होता है और राजनीति में दिल तोड़े भी जाते है और दिल दुखाये भी जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजमाता विजया राजे सिंधिया ने सिखाया है कि जीवन में किसी का मन आहत मत करो। मैं उन्हीं की राह पर चल रही हूं। राजे कहा कि किसी के साथ अन्याय करना और किसी का हक छीनना भी अधर्म है। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय का अभाव है। यदि लोग समय निकाल कर भगवान का स्मरण कर लें तो जीवन में कठिनाइयां आये ही नहीं।

इस अवसर पर आचार्य महाश्रमण ने कहा कि नैतिकता,सद्भावना और नशामुक्ति व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। उन्होंने राजे को संस्कारवान जननेता बताया जो संतों के सामने आसान पर नहीं बैठती। कुर्सी का उपयोग नहीं करती है। महाश्रमण मर्यादा महोत्सव समिति की ओर से राजे का सम्मान भी किया गया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Rajasthan News Vasundhara Raje
इलेक्शन रिजल्ट 2024 , झारखंड इलेक्शन रिजल्ट और राजस्थान उपचुनाव रिजल्ट से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।