राजस्थान में राजकॉप सिटीजन ऐप से सुरक्षित होगी नारी, एक क्लिक पर पहुंचेगी पुलिस
राजस्थान पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक वाहनों में राजकॉप सिटीजन ऐप के क्यूआर कोड लगाए हैं। आपात स्थिति में महिलाएं इसे स्कैन कर 'नीड हेल्प' बटन से तुरंत अपनी लोकेशन पुलिस को भेजकर सहायता प्राप्त कर सकेंगी।
राजस्थान पुलिस ने 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से पहले सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नई क्यूआर कोड आधारित पहल शुरू की है। इसके तहत राज्यभर की बसों, ऑटो और टैक्सियों में राजकॉप सिटीजन ऐप के क्यूआर कोड वाले स्टिकर लगाए जा रहे हैं। महिला यात्री इस कोड को स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। इस ऐप में एक 'नीड हेल्प' फीचर दिया गया है जिसे आपात स्थिति में दबाते ही महिला की लोकेशन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। इस तकनीकी सुविधा का मकसद संकट के समय महिलाओं को तुरंत पुलिस की मदद उपलब्ध कराना है।
पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर पूरे राज्य में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत बसों, ऑटो और टैक्सियों में राजकॉप सिटीजन ऐप (RajCop Citizen App) के क्यूआर कोड वाले पोस्टर और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। इस पहल का मकसद यात्रा के दौरान महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को मजबूती देते हुए इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत पुलिस की मदद पहुंचाना है।
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, विभिन्न जिलों में ट्रैफिक पुलिस ने सार्वजनिक वाहनों में क्यूआर कोड पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है ताकि महिला यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकें। महिला यात्री, स्टूडेंट और कामकाजी लोग वाहन में लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने स्मार्टफोन पर राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
यह ऐप नागरिकों और पुलिस के बीच एक डिजिटल जरिया है। यह ऐप शिकायत दर्ज करने, इमरजेंसी नंबरों पर बात करने और पुलिस की मदद लेने जैसी कई सुविधाएं देता है। इस ऐप का एक मुख्य फीचर 'नीड हेल्प' बटन है जो खास तौर पर इमरजेंसी के समय काम आता है।
राजकॉप सिटीजन ऐप (RajCop Citizen App) के जरिए मुसीबत के समय एक क्लिक करते ही यूजर की लोकेशन सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस लोकेशन को ट्रैस कर के मौके पर पहुंच जाती है। इस ऐप का मकसद पुलिस के पहुंचने के समय को कम करना और जनता के साथ उनके तालमेल को बेहतर बनाना है।
