श्रीगंगानगर में तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, CCTV वीडियो वायरल
राजस्थान के श्री गंगानगर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बुधवार को हुई और इसका वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर
सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक बाइक सवार तेज गति से सड़क पर आ रहा था। इसी दौरान सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को उसने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बुजुर्ग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
अस्पताल में कराया गया भर्ती
घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल बुजुर्ग को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है।
लापरवाही से वाहन चलाने के बढ़ रहे मामले
इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोगों में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में तेज गति से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।
सीसीटीवी जांच हुई, रिपोर्ट आने का इंतजार
पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें और तेज रफ्तार से बचें, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके।
