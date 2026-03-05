Hindustan Hindi News
श्रीगंगानगर में तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, CCTV वीडियो वायरल

Mar 05, 2026 12:50 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के श्री गंगानगर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बुधवार को हुई और इसका वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

राजस्थान के श्री गंगानगर में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना बुधवार को हुई और इसका वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि एक बाइक सवार तेज गति से सड़क पर आ रहा था। इसी दौरान सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को उसने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बुजुर्ग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

अस्पताल में कराया गया भर्ती

घटना के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और घायल बुजुर्ग को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है।

लापरवाही से वाहन चलाने के बढ़ रहे मामले

इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोगों में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में तेज गति से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।

सीसीटीवी जांच हुई, रिपोर्ट आने का इंतजार

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बाइक सवार की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें और तेज रफ्तार से बचें, ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

Rajasthan Road Accident
